O técnico português Antônio Oliveira: ameaçado no cargo após sequência de resultados ruins do Coxa e eliminação precoce no estadual (Foto: Robson Mafra)

Triste pela eliminação coxa-branca, mas contente pelo desempenho da equipe, que bombardeou o adversário na busca por um gol que acabou não saindo. Esse era o técnico Antônio Oliveira após o empate em 0 a 0 entre Coritiba e FC Cascavel, resultado que acabou sacramentando a eliminação coxa-branca nas quartas de final do Campeonato Paranaense neste sábado (11 de março).

Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador português ainda se mostrou confiante na sequência de seu trabalho no Alto da Glória, apesar da pressão crescente por uma troca no comando da equipe. Segundo Oliveira, o Coritiba “está no caminho certo”.

“Nossa equipe acaba por perder a eliminatória não aqui, mas no primeiro jogo. Hoje jogamos bem, tivemos um volume ofensivo impressionante, com 31 finalizações, 15 na baliza. Acabou por ser um jogo de acordo com aquilo que foi montado para esta competição. Por evidente, estamos tristes por não atingir o objetivo, mas a equipe mostra que está no caminho certo”, disse o técnico. “Isso [atuação] nos dá a expectativa de que estamos no caminho certo. Tivemos a atitude certa, fomos efetivos na transição da defesa para o ataque, mas acabamos por esbarrar na atuação do goleiro adversário. Perceber que estamos no caminho certo nos traz felicidade e a tristeza é pela eliminação”, complementou.

Questionado ainda sobre as críticas da torcida após o final da partida – com xingamentos dirigidos, principalmente, ao técnico português -, Oliveira destacou entender a frustração dos coxa-brancas. “É normal, mas estamos aqui porque nós somos as pessoas racionais e percebemos que este é o caminho certo. Isso [protestos da torcida] não determina nada. O Campeonato Paranaense não determina nunca o que vai ser o nosso caminho no Campeonato Brasileiro. No ano passado, tivemos um paranaense finalista da Libertadores [o Athletico] e não foi o campeão paranaense.”

O português ainda se disse “muito, muito satisfeito com a exibição” de seu time, mas “não com o resultado e muito menos com a eliminação”. Mas novamente, fez ressalvas: “Percebemos que estamos no caminho certo e só nós – eu, os meus jogadores e quem está conosco diariamente – é que sabe qual é o caminho”, declarou Oliveira, ressaltando que já sabia do tamanho do desafio que teria no Alto da Glória. “É uma equipe em reconstrução. Não podemos esperar que o Coritiba neste ano já fosse campeão de tudo. E eu sou um treinador de projeto.”