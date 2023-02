Foto: Divulgação/ Coritiba

Não foi só Paulo Turra, técnico do Athletico, que ficou contente com o desempenho de sua equipe no clássico atletiba deste domingo (5 de fevereiro), na Arena da Baixada. O técnico Antônio Oliveira, do Coritiba, também gostou do futebol desempenhado por seus atletas, exaltando principalmente os méritos defensivos do Coxa no empate em 1 a 1.

“Nos adaptamos muito às circunstâncias da partida. Conseguimos durante 70, 75 minutos, conter muito daquilo que são os pontos fortes do adversário e conseguimos explorar espaços, onde nós sabíamos que iríamos poder ferir o adversário. Tivemos quatro chances reais de gol, o adversário teve cinco. Teve muita finalização, mas a maioria de fora da área. Conseguimos tirar os espaços do adversário e fazê-los jogar muito longe da nossa área”, comentou o treinador coxa-branca.

Sobre a confusão entre os jogadores já no final da partida, com direito a troca de agressões físicas, o português. “Nada justifica este comportamento, acho que deve ser banido claramente e rapidamente do futebol. Tem de haver rivalidade, sim. Mas tem que haver uma rivalidade sadia, para que possamos todos viver as emoções do jogo com respeito uns aos outros”, disse Oliveira. “Eu quero andar de cabeça levantada todos os dias, com a minha família na rua, respeitando sempre o adversário.”