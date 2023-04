O técnico português Antônio Oliveira (Crédito: Robson Mafra)

O Coritiba anunciou nessa terça-feira (dia 18) pela manhã que António Oliveira não é mais técnico da equipe. “O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional”, divulgou o clube.

O próximo jogo do Coritiba será neste domingo (dia 23), contra o Fortaleza, no Couto Pereira.

António Oliveira, 40 anos, estava no comando do Coritiba desde 13 de dezembro. Desde que chegou ao clube, somou sete vitórias, sete empates e três derrotas. Foi eliminado do Paranaense pelo Cascavel nas quartas de final.

Na Copa do Brasil, passou por Humaitá e Criciúma nas duas primeiras fases. Na terceira fase, empatou em 3 a 3 no Couto Pereira com o Sport e decide a vaga em Recife, em 26 de abril.

No Brasileirão, estreou com derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Com esse placar, completou seis partidas seguidas sem vencer (três derrotas e três empates). A última vitória foi em 23 de fevereiro, sobre o Humaitá, pela primeira fase da Copa do Brasil.

CURRÍCULO

António Oliveira desembarcou no futebol brasileiro em 2020 e foi auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira no Santos. Depois, recebeu a oportunidade de treinar o Athletico Paranaense em 2021, durante 40 jogos, com 21 vitórias, seis empates e doze derrotas.

Em 2022, foi técnico do Cuiabá na elite do Campeonato Brasileiro, a partir do meio da temporada. Ao todo, esteve por 29 jogos à frente do clube do centro-oeste, com oito vitórias, nove empates e 12 derrotas, terminando na 16ª colocação, salvando o time do rebaixamento. Apesar de ter recebido proposta para renovação, preferiu não continuar no Cuiabá. Também foi sondado pelo Vasco, mas aceitou a proposta do Coritiba.

António Oliveira iniciou a carreira como jogador do Benfica atuando como meio-campista. Com apenas 23 anos, iniciou o curso de Educação Física, em Lisboa. O profissional passou por alguns clubes de menor expressão e então iniciou cedo a carreira de treinador. Começou como auxiliar do pai (o ex-jogador Toni, ídolo do Benfica) no Tractor Club, do Irã, onde foram campeões da Taça Iraniana, em 2014. Oliveira passou por clubes da Eslovênia e Kuwait antes de chegar ao Brasil. Oliveira possui a Licença “UEFA A” para treinador.