O técnico António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba sofreu seu primeiro tropeço na temporada 2023 no último domingo (dia 29), ao empatar em 2 a 2 com o Azuriz, no Couto Pereira. Mesmo assim, a campanha da atual temporada representa o melhor início de Campeonato Paranaense do clube nos últimos dez anos.

Com quatro vitórias e um empate, o time do técnico António Oliveira supera os números dos últimos dez anos. A última vez que o Coxa teve uma arrancada melhor na competição foi em 2012, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, com cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas, batendo Toledo (2 a 0), Corinthians-PR (2 a 0), Iraty (5 a 1), Paranavaí (3 a 1) e Arapongas (4 a 1).

OS INÍCIOS DO CORITIBA

Resultados nas primeiras rodadas do Paranaense 2023

Ano Vitórias Empates Derrotas 2023 4 1 0 2022 3 1 1 2021 3 1 1 2020 3 2 0 2019 2 3 0 2018 1 3 1 2017 2 1 2 2016 3 1 1 2015 4 0 1 2014 1 2 2 2013 3 2 0 2012 5 0 0

O time-base de 2012 contava com Vanderlei; Jackson (Jonas), Pereira, Emerson e Lucas Mendes; Willian Farias e Junior Urso (Gil); Rafinha (Everton Ribeiro), Davi (Tcheco) e Lincoln (Geraldo); Marcel (Anderson Aquino). A equipe conquitou o título estadual na decisão por pênaltis, após dois empates na final com o Athletico.

Depois de começar com cinco vitórias seguidas em 2012, o time de Marcelo Oliveira empatou na 6ª, na 7ª e na 8ª rodadas, em jogos com Londrina, Rio Branco e Cianorte. Sustentou uma série invicta nas 15 primeiras rodadas da competição. A primeira e única derrota no Paranaense daquele ano foi para o Arapongas, por 2 a 0, fora de casa, com gols dos atacantes Léo Itaperuna (posteriormente contratado pelo Paraná Clube) e Tiago Adan (que acertou com o Athletico logo depois).

Nos últimos dez anos, o Coritiba foi campeão do Paranaense em três ocasiões: 2013, 2017 e 2022.

Agora, em 2023, a equipe de António Oliveira parte para uma sequência de quatro jogos em Curitiba: Cianorte (na próxima quinta-feira), Athletico (domingo), São Joseense (dia 11) e Londrina (dia 14). Serão três partidas no Couto Pereira e uma na Arena da Baixada (o clássico Atletiba).