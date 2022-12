Site do Cruz Azul descreve Iván Morales (Crédito: Reprodução/cfcruzazul.com)

O Coritiba está estudando a contratação do centroavante Iván Morales, do Cruz Azul, do México. O jogador, de 1,80 m de altura e 23 anos de idade, disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela seleção chilena.

A TNT Sports do Chile noticiou sobre o interesse do Coritiba no jogador, que tem contrato com o Cruz Azul até dezembro de 2025, mas não conseguiu se firmar no futebol mexicano.

O centroavante foi contratado em fevereiro de 2020, pelo valor de 354 mil euros (R$ 1,9 milhão). Desde então, disputou 27 jogos (9 como titular), marcou um gol e deu duas assistências.

Morales pode jogar junto com Rodrigo Pinho, 31 anos, contratado pelo Coritiba junto ao Benfica. O brasileiro, que nasceu na Alemanha e está no futebol português desde 2015, pode atuar como meia-atacante centralizado. Ele já fez essa função no Marítimo, de Portugal, tendo como parceiro o centroavante camaronês Joel, ex-Coritiba e Londrina.

HISTÓRIA

Iván Morales surgiu na base do Colo-Colo e estreou profissionalmente em 2017, quando marcou três gols em 14 jogos. Ele só virou titular em 2021 e fez grande temporada, com 17 gols em 33 jogos. No total, deixou o Colo-Colo após 29 gols em 103 partidas.

O centroavante teve presença nas seleções chilenas de base. Veja os números:

Sul-Americano Sub-17 de 2015: 3 jogos, 0 gol

Sul-Americano Sub-20 de 2017: 3 jogos, 0 gol

Sul-Americano Sub-20 de 2019: 4 jogos, 1 gol

Torneio de Toulon de 2019: 4 jogos, 1 gol

Pré-olímpico de 2020: 4 jogos, 1 gol

Pela seleção principal do Chile, Morales tem seis jogos e um gol. O gol foi no empate em 2 a 2 com o México, em amistoso em 2021. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, atuou contra o Brasil, em setembro de 2021 – derrota por 1 a 0. Também atuou nos cinco minutos finais da derrota por 2 a 1 para a Argentina, em janeiro de 2022.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará)

Ponta: David (Internacional), e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO) e Galarza* (Vasco)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Volante: Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)