Andrey (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba usou 27 jogadores nas 12 primeiras partidas de 2023. O técnico António Oliveira evitou repetir a escalação, para evitar o acúmulo de desgaste físico, e fez experiências na primeira fase do Campeonato Paranaense. Mesmo assim, dez jogadores ainda aguardam para atuar pela primeira vez na temporada.

A lista tem os goleiros Luan Polli (29 anos), Sidnei (19 anos) e Marcão (22), os zagueiros Jean Pedroso (19), Thalisson Gabriel (21) e Lucas Possignolo (28), o lateral-direito Diogo Batista (19), o volante Andrey (25), o meia Boschilia (26) e o ponta Lucas Ronier (18).

Desses dez jogadores, nove estão inscritos no Paranaense. O único fora da lista é o zagueiro Lucas Possignolo, que na verdade ainda não foi confirmado como reforço do clube.

SUL-AMERICANO

Jean Pedroso não atuou pelo clube em 2023 porque estava com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Ele foi campeão e atuou em sete dos nove jogos da equipe nacional. Sua última partida foi em 9 de fevereiro (contra a Colômbia) e, pelo clube, ficou no banco contra o Humaitá, no Acre, na semana passada. No entanto, não viajou com o grupo para Ponta Grossa no último domingo.

INGLATERRA

O zagueiro Thalisson Gabriel foi negociado com o Norwich City, da Inglaterra, em dezembro de 2022. No entanto, o jogador acabou retornando ao clube em janeiro, porque não conseguiu o visto de trabalhar para atuar na Europa. Ele ficou no banco em duas partidas do Paranaense.

GOLEIROS

Luan Polli foi contratado há três semanas e vem ficando no banco de reservas. É o reserva imediato de Gabriel, titular absoluto. Os novatos Sidnei e Marcão disputam a condição de terceiro goleiro – ambos chegaram a ficar no banco em partidas do Paranaense.

DIOGO BATISTA

Diogo Batista jogou a Copa São Paulo de Juniores de 2023 pelo clube. Foi promovido ao profissional na primeira semana de fevereiro, quando o lateral-direito Nathan Mendes retornou ao São Paulo. Agora, Diogo é o reserva imediato de Natanael e já figurou no banco de reservas em três partidas do Paranaense.

LESIONADOS

O volante Andrey e o meia Boschilia ainda não entraram em campo em 2023 porque estavam se recuperando de lesões. Boschilia já ficou no banco contra o Operário, no último domingo. Andrey está em fase final de recuperação e deve voltar à ativa agora em março.

LUCAS RONIER

Destaque das categorias de base, o ponta Lucas Ronier, 18 anos, foi inscrito no Paranaense 2023, mas ainda não ficou nem no banco de reservas. O clube tinha direito a registrar 35 nomes e colocou 34 nomes na lista.

REFORÇO

O zagueiro Lucas Possignolo foi revelado pelo São Paulo, mas estreou profissionalmente em 2014, no Portimonense, de Portugal. Ele atuou por oito temporadas no clube europeu, somando 209 jogos e 12 gols. No ranking do WhoScored, ele nunca conseguiu figurar entre os melhores defensores da primeira divisão. A melhor temporada ocorreu em 2017/18, com nota média 6,85 – 16º lugar entre os 31 zagueiros que atuaram pelo menos metade da competição. Em 2022, Possignlo acertou com o Zhejiang FC, da China. Ele vinha atuando no clube asiático e chegou a atuar em 11 de janeiro. A contratação dele pelo Coritiba ainda não foi confirmada.

QUEM JOGOU PELO CORITIBA

Na temporada 2023

Goleiro: Gabriel (11 jogos) e Alex Muralha (1)

Zagueiro: Chancellor (10 jogos), Henrique (5), Kuscevic (5), Marcio Silva (5) e Bruno Viana (4)

Lateral–direito: Natanael (9) e Nathan Mendes (4)

Lateral–esquerdo: Victor Luis (12) e Diego Porfírio (7)

Volante: Bruno Gomes (11), Jesús Trindade (11), Willian Farias (9), Bernardo (8), Liziero (3) e Junior Urso (1)

Meia: Marcelino Moreno (11), Régis (6) e Biel (1)

Ponta: Robson (11), Alef Manga (10), William Pottker (9), Kaio César (7) e Fabrício Daniel (6)

Centroavante: Rodrigo Pinho (11) e Cadorini (3)

Já deixaram o clube: Nathan Mendes (São Paulo) e Alex Muralha (Mirassol)