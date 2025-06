Atletiba 395: Athletico e Coritiba na Arena da Baixada (Crédito: Rui Santos)

O técnico do Coritiba, Mozart, comemorou a vitória no Atletiba, nesse sábado (dia 28), com elogios à torcida, ao sistema defensivo e à SAF do clube. “Vitória que mostra o crescimento individual e coletivo da equipe. E tem gosto especial por ser um clássico e nos colocar momentaneamente na liderança”, disse o treinador, em entrevista coletiva. “O torcedor fez uma festa bonita. Foi realmente um dia histórico, com sabor especial”, comentou.

Durante a entrevista, Mozart agradeceu os reforços que recebeu da gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Coritiba. “Exaltar o que o clube fez essa janela. O Clayson, por exemplo, é um jogador nível de Série A e foi determinante para elevar o nível da nossa equipe”, declarou, referindo-se à janela de transferências de junho.

Perguntado sobre o Coritiba ter a defesa menos vazada da Série B, o treinador não elogiou apenas os defensores. “Entendo como sistema defensivo o time todo. O Josué, por exemplo, teve uma mudança significativa no comportamento sem a bola nesse ano. E claro. O Jacy e o Maicon fizeram um jogo de manual hoje. Casaram muito bem. E mais um jogo sem sofrer gol, um ponto que é bem positivo”, analisou.

Sobre a boa fase, Mozart destacou que é preciso evitar empolgação. “Agora é ter os dois pés fincados no chão, porque é uma competição muito longa”, ressaltou.