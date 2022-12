Adrián Martínez é contratado pelo Instituto (Crédito: Reprodução/institutoacc.com.ar)

O centroavante argentino Adrián Martinez, 30 anos, deixou o Coritiba no fim da temporada 2022 e já tem novo clube para a temporada 2023. Ele pertence ao Libertad, do Paraguai, com vínculo até o final de 2023. Ele estava emprestado ao clube paranaense e agora foi cedido ao Instituto Córdoba, vice-campeão da segunda divisão da Argentina em 2022 e que vai disputar a primeira divisão em 2023.

O CLUBE

Fundado em 1918, o Instituto Atlético Central Córdoba começou a disputar os torneios nacionais em 1973. Desde então, disputou a primeira divisão em 23 oportunidades. A melhor campanha foi em 1987, com o oitavo lugar. Na segunda divisão, participou de 25 edições e foi campeão duas vezes (em 1999 e 2004).

Com sede em Córdoba, o Instituto tem como maior rival o Racing. O clube joga no estádio Juan Domingo Perón, com capacidade para 30 mil pessoas.

DESEMPENHO

Adrián Martínez marcou quatro gols em 24 jogos (10 como titular) pelo Coritiba em 2022. Somou 1022 minutos em campo (o equivalente a 11 partidas inteiras). Marcou um gol a cada 255 minutos em campo – como comparação, Léo Gamalho fez um a cada 165 minutos.

No Brasileirão, Adrián teve a quarta melhor média de gols do Coritiba, atrás do centroavante Cadorini (1 gol a cada 159 minutos), do volante Andrey (1 gol a cada 163) e de Léo Gamalho (1 a cada 207).

HISTÓRIA

Na temporada 2021, antes de chegar ao Coritiba, Adrián Martínez não conseguiu se destacar. Jogando por Libertad e Cerro Porteño, somou 22 jogos e um gol marcado.

A melhor fase do centroavante foi em 2019, pelo Libertad, quando chegou a liderar a artilharia da Libertadores. No fim, terminou a lista de goleadores em segundo lugar, com 6 gols em 11 jogos, empatado com Marco Rúben (Athletico) e Scarpa (Palmeiras), e atrás de Gabigol (Flamengo), que fez 9 gols.

Antes de brilhar pelo clube paraguaio, porém, Adrián passou por sérias dificuldades. Segundo reportagem do Zero Hora, o jogador trabalhou como catador de lixo aos 17 anos, mesma época em que jogava em ligas amadoras. Nesse período, sofreu um acidente de carro e foi demitido. Virou auxiliar de pedreiro. Em 2014, seu irmão levou três tiros. Enquanto acompanhava seu parente no hospital, um grupo de pessoas ateou fogo na casa do agressor. Martínez foi acusado ficou preso por seis meses. Depois, ele conseguiu provar sua inocência.

Em janeiro de 2015, aos 22 anos, o argentino foi aprovado em um teste e começou a jogar pelo Defensores Unidos, da quarta divisão argentina. Em 2017, foi contratado pelo Atlanta, da segunda divisão. Em 2018, chegou ao Sol de América, do Paraguai, onde se destacou com 13 gols em 20 jogos.

