Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

A Federação Paranaense de Futebol divulgou as datas e os horários dos jogos de ida e volta das quartas de final do Campeonato Paranaense.

JOGOS DE IDA

São Joseense x Athletico — sábado (dia 4) às 16 horas, Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais

Cascavel x Coritiba — domingo (dia 5) às 16 horas, Olímpico Regional, em Cascavel

Aruko x Operário — domingo (dia 5) às 17 horas, Willie Davids, em Maringá

Cianorte x Maringá — domingo (dia 5) às 19 horas, Albino Turbay, em Cianorte

JOGOS DE VOLTA

Athletico x São Joseense — sábado (dia 11) às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba

Coritiba x Cascavel — domingo (dia 12) às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba

Operário x Aruko — domingo (dia 12) às 17 horas, no Germano Krûger, em Ponta Grossa

Maringá x Cianorte — sábado (dia 11) às 19h30, no Willie Davids, em Maringá

O gol como visitante não é critério de desempante no Campeonato Paranaense. Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Os confrontos foram definidos com base na classificação da primeira fase. O Athletico, primeiro colocado, vai enfrentar o São Joseense, o oitavo lugar. O segundo lugar, o Operário, vai duelar com o sétimo colocado, o Aruko.

Pelo regulamento, o mando de campo da partida de volta pertence à equipe com melhor campanha na soma de todas as fases anteriores. A regra vai valer também para as semifinais e para as finais.

SEMIFINAIS

vencedor de Athletico x São Joseense CONTRA vencedor de Maringá x Cianorte

vencedor de Operário x Aruko CONTRA vencedor de Cortitiba x Cascavel