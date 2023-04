Geraldo Bubniak

O atacante Alef Manga foi o destaque do Coritiba no empate em 3 a 3 com o Sport, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Couto Pereira.

Gabriel (6,5)

Fez quatro defesas, duas um pouco mais difíceis. Sem culpa nos gols

Natanael (6,0)

Alguns errinhos na defesa. Apoiou pouco no 1º tempo. No 2º, colaborou com o 3º gol

Marcelino Moreno (sem nota)

Entrou aos 33-2º como meio-campista. Jogou pouco tempo

Bruno Viana (5,0)

Falhou nos dois primeiros gols. Mal nos cortes por baixo. Foi bem no jogo aéreo e nos passes

Kuscevic (6,5)

Subiu mal no 3º gol. Participou do lance do pênalti, ao cabecear a bola. Melhor passador do time

Victor Luís (6,0)

Razoável no apoio. Sofreu na marcação

Jamerson (sem nota)

Entrou aos 33-2º. Jogou pouco tempo

Liziero (5,5)

Errou no posicionamento no 1º gol. No mais, esteve razoável

Andrey (6,5)

Marcou bem e tentou armar o time. Alguns errinhos

Júnior Urso (5,5)

Entrou aos 14-2º. Deixou o time mais amarrado no meio-de-campo

William Pottker (5,5)

Participou do 1º gol, ao lançar a bola. No mais, pouco fez com a bola no pé. Ajudou na marcação

Kaio (6,5)

Entrou aos 14-2º. Levou algum perigo em jogadas pela direita

Bruno Gomes (6,5)

Jogou como meia pela esquerda. Ajudou no 1º gol. Um chute perigoso

Rodrigo Pinho (6,0)

Jogou como atacante pela direita. Deu o passe para o 2º gol. Fora isso, pouco

Robson (6,0)

Entrou aos 24-2º. Esforçou-se. Fez um gol, que acabou anulado

Alef Manga (8,0)

Fez dois gols com personalidade e técnica. Bateu bem o pênalti que resultou no 3º gol