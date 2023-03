Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba 1×1 Criciúma, 6×5 nos pênaltis, Copa do Brasil, Couto Pereira, 14 de março de 2023

Gabriel (6,5)

Pegou um dos seis pênaltis. No tempo normal, fez duas defesas fáceis. Pouco exigido.

Natanael (5,0)

Não foi bem no apoio e na marcação. Saiu no intervalo.

Liziero (6,0)

Entrou no intervalo. Melhorou o passe pelo centro do campo.

Kuscevic (5,5)

Nervoso, brigou com dois companheiros e cometeu faltas violentas. Eficiente na parte defensiva.

Bruno Viana (5,0)

Erro bizarro no gol do Criciúma. Razoável no resto do jogo. Converteu seu pênalti.

Victor Luís (6,0)

Razoável na saída de bola, irregular na marcação. Converteu seu pênalti.

Jesús Trindade (5,5)

Eficiente nos passes curtos, mas não foi bem nas bolas longas.

Andrey (5,5)

Entrou aos 10-2º. Irregular com e sem a bola.

Bruno Gomes (7,0)

Correu, lutou e conseguiu levar o time à frente. Foi bem como lateral. Converteu seu pênalti.

Kaio César (6,0)

Alguns bons dribles. Duas boas jogadas ofensivas. Faltou participar mais.

William Pottker (6,5)

Entrou aos 21-2º. Fez o cruzamento para o gol. Fez pouco além disso.

Robson (5,0)

Correu e lutou, mas pouco produziu.

Cadorini (6,0)

Entrou aos 38-2º. Cobrou bem seu pênalti.

Alef Manga (7,0)

Fez um belo gol e criou duas boas jogadas. Faltou participar mais. Converteu seu pênalti.

Rodrigo Pinho (5,0)

Errou em lances fáceis. Pouco participativo.

Régis (6,5)

Entrou aos 10-2º. Deu mais criatividade ao terço final. Converteu sua penalidade.