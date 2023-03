Bruno Viana, em aquecimento antes da partida FC Cascavel x Coritiba (foto: Guilherme Griebeler / Coritiba)

Os zagueiros Chancellor e Bruno Viana foram os destaques negativos na derrota de 3 a 1 do Coritiba para o FC Cascavel, na tarde deste domingo (5). A partida era válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Gabriel (5,0)

Não teve culpa no 1º gol. Rebateu mal a bola no 2º gol e saiu mal no 3º gol. Fez 3 defesas

Natanael (6,0)

O menos pior na defesa. Ainda apareceu bastante no apoio

Chancellor (4,5)

Muito mal na saída de bola. Ainda deu muitos espaços na defesa

Bruno Viana (4,5)

Lento. Facilmente batido no mano a mano. Ainda foi mal na saída de bola

Victor Luis (5,0)

Deu espaços na lateral. Irregular no apoio

Diego Porfírio (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo

Willian Farias (6,0)

Razoável na marcação. Saiu machucado

Jesús Trindade (5,5)

Entrou aos 31-1º. Burocrático nos passes. Razoável na marcação

Bruno Gomes (6,0)

Fez a bola circular no 1º tempo. Cobrou a falta que gerou o gol

Marcelino Moreno (5,5)

Um bom chute. Alguns bons momentos, mas sumiu no 2º tempo

Boschilia (5,5)

Entrou aos 25-2º. Apareceu pouco na armação

Kaio César (5,0)

Esforçado, mas errou quase todas as jogadas que tentou

Andrey (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo

Rodrigo Pinho (5,0)

Perdeu um gol, ao chutar na trave. No mais, foi engolido pela marcação

Robson (6,5)

Entrou no intervalo. Fez o gol e foi quem mais levou perigo no 2º tempo

Alef Manga (5,5)

Duas boas jogadas no 1º tempo e uma no 2º. No mais, esteve sumido