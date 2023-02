Marcelino Moreno, contra o FC Cascavel. Foto: Gabriel Thá Coritiba / Divulgação

O goleiro Gabriel e o volante Bruno Gomes foram os melhores do Coritiba no empate em 0 a 0 com o FC Cascavel, na tarde deste domingo (19), em Cascavel. A partida era válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

Gabriel (6,0)

Fez 3 defesas, uma delas mais difícil. Bem na reposição

Natanael (5,0)

Foi mal no apoio e na defesa, permitindo várias jogadas em seu lado

Kuscevic (5,5)

Bem na saída de bola e pelo alto. Teve dificuldade na cobertura pelo lado direito

Bruno Viana (5,5)

Um erro grosseiro com a bola. Fora isso, esteve bem

Victor Luis (5,5)

Apareceu bastante para o apoio, mas sem tanta eficiência. Sem sustos na defesa

Diego Porfírio (5,5)

Entrou aos 29-2º. Não mostrou muita coisa enquanto esteve em campo

Trindade (5,5)

Irregular na marcação. Razoável na distribuição de jogo

Willian Farias (5,5)

Entrou aos 24-2º. Marcou bem, apenas isso

Bruno Gomes (6,0)

Foi quem melhor tocou a bola no meio-de-campo

Bernardo (sem nota)

Entrou aos 40-2º. Jogou pouco tempo

Marcelino Moreno (5,5)

Tentou jogadas de efeito, mas desperdiçou a maioria

Régis (5,5)

Entrou aos 29-2º. Tentou armar o time, com mais erros que acertos

Fabrício Daniel (5,0)

Deu dois chutes no começo do jogo, depois sumiu em campo

William Pottker (5,5)

Entrou aos 23-2º. Uma boa jogada pela ponta, apenas isso

Rodrigo Pinho (5,5)

Desperdiçou bolas que teve nos pés. Mal nas finalizações. Um bom passe

Robson (5,5)

Errou bastante, mas esforçou-se o jogo todo