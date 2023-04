O goleiro Gabriel, do Coritiba (foto: Guilherme Griebeler / Coritiba)

O goleiro Gabriel se salvou na derrota do Coritiba para o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, neste domingo (16), pela 1ª rodada do Brasileirão.

Gabriel (6,5)

Fez quatro defesas, sendo duas difíceis. Sem culpa nos gols

Natanael (4,5)

Perdeu pelo menos três jogadas na defesa com a bola no pé. Razoável nos desarmes. Apoiou pouco

Chancellor (5,0)

Não fazia má partida, mas praticamente entregou o terceiro gol

Kuscevic (6,0)

Bem no jogo aéreo e na saída de bola. Pelo chão, não comprometeu

Victor Luis (5,0)

Apoiou pouco. Sofreu na marcação. Razoável nas bolas paradas

Jamerson (6,0)

Entrou aos 26-2º. Mostrou personalidade na defesa (fez 5 desarmes) e no apoio

Liziero (5,0)

Apareceu muito pouco na marcação e no apoio

Zé Roberto (5,0)

Entrou aos 26-2º. Fez uma jogada e depois e levou um cartão, apenas isso

Júnior Urso (5,0)

Esforçado, mas cometeu muitos erros de passes e amarrou a saída de bola. Um bom chute a gol

William Pottker (5,0)

Falhou no lance do 1º gol.

Kaio (5,0)

Entrou aos 8-2º. Tentou jogadas em velocidade pelo lado direito e perdeu todas

Bruno Gomes (6,0)

Foi bem na parte defensiva. Tentou criar jogadas, mas pouco conseguiu. Deu um chute certo

Andrey (4,5)

Entrou aos 8-2º e em sua primeira jogada cometeu um pênalti. Não teve acertos relevantes para compensar

Rodrigo Pinho (5,5)

Foi quem mais finalizou (2 vezes). Fora isso, não apareceu

Robson (5,0)

Entrou aos 6-2º. Esforçou-se, mas criou apenas uma jogada

Alef Manga (5,0)

Mexeu-se bastante, mas esteve mal com a bola no pé