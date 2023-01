foto: Valquir Aureliano

O lateral Victor Luís e o atacante Kaio foram os destaques do Coritiba no empate em 2 a 2 diante do Azuriz, na tarde deste domingo (29), no Couto Pereira. O jogo era válido pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense

Alex Muralha (5,0)

Falhou no 2º gol, ao saltar atrasado e com o braço mal posicionado. Não teve culpa no 1º gol. Fez 3 defesas

Nathan Mendes (5,5)

Teve trabalho na defesa e cometeu erros. Razoável no apoio

Chancellor (5,5)

Batido em algumas jogadas pelo chão, inclusive no lance do 1º gol. Bem pelo alto

Henrique (5,5)

Lento em alguns lances. Foi bem na saída de bola

Victor Luís (7,0)

Fez um gol de falta e cobrou a falta para o 2º gol. Apoiou bem. Seguro na defesa

Diego Porfírio (5,5)

Entrou aos 23-2º. Contribuiu pouco no apoio e deu espaços

Trindade (6,0)

Um erro grosseiro de passe. Marcou bem e distribuiu bem o jogo

Willian Farias (6,0)

Entrou aos 23-2º. Razoável na marcação e nos desarmes

Bruno Gomes (6,5)

Tocou bem a bola e roubou bolas no ataque

Marcelino Moreno (6,0)

Mostrou habilidade em algumas jogadas, mas faltou precisão

Bernardo (6,0)

Entrou aos 19-2º. Não foi eficiente na armação. Sofreu um pênalti no fim, não marcado

Kaio (7,5)

Criou várias jogadas de perigo pela ponta-direita. Marcou um golaço. Quase fez outro gol

William Pottker (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo

Rodrigo Pinho (5,5)

Bem posicionado com pivô, com bons passes. Irregular quando teve chance de finalizar

Cadorini (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo

Alef Manga (6,0)

Correu bastante no 1º tempo, fez boas jogadas e quase marcou um golaço. Perdeu um gol no começo do 2º tempo e depois sumiu