O meia Marcelino e os atacantes William Pottker e Rodrigo Pinho foi o destaque do Coritiba neste domingo (22), na vitória sobre o Rio Branco de Paranaguá por 1 a 0. A partida era válida pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense.

Gabriel (6,5)

Fez três defesas, sendo uma difícil e uma razoavelmente difícil

Natanael (6,5)

Mal na marcação no 1º tempo. No 2º, melhorou. Deu o passe para o gol

Nathan Mendes (5,5)

Entrou aos 27-2º. Sem sustos na defesa. Pouco fez no apoio

Chancellor (5,5)

Alguma lentidão na defesa. Razoável no resto

Henrique (5,5)

Batido em duas jogadas de velocidade, exatamente as duas mais perigosas do Rio Branco. Cabeceou uma bola com perigo

Victor Luis (6,0)

Apoiou bastante. Na defesa, alternou erros e acertos

Trindade (6,0)

Irregular no primeiro tempo, distribuiu bem o jogo na etapa final

Willian Farias (sem nota)

Entrou aos 41-2º. Jogou pouco tempo

Bernardo (6,0)

Razoável na defesa e no apoio, sem destaque

Marcelino Moreno (7,0)

Fez boas jogadas pela esquerda. Deu 3 chutes a gol. Iniciou a jogada do gol

Kaio (6,0)

Entrou aos 32-2º. Mostrou ousadia pelo lado direito

William Pottker (7,0)

Bastante ativo. Fez boas jogadas pelas pontas e foi quem mais finalizou a gol (2 certas e 2 fora do alvo)

Régis (6,0)

Entrou aos 27-2º. Tentou armar o time e tocou bem a bola

Rodrigo Pinho (7,0)

Pouco acionado no 1º tempo. No 2º, fez um gol típico de centroavante e fez bom trabalho de pivô

Robson (6,0)

Entrou aos 32-2º. Criou uma boa chance de gol

Alef Manga (6,5)

Irregular no 1º tempo, melhorou na etapa final. Quase fez um golaço