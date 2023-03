Atletas de Coritiba e Athletico no julgamento dessa quarta-feira (Crédito: FOTOPRESSPR)

O presidente da 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), Rubens Dobranski, foi criticado em redes sociais nessa quarta-feira (dia 1º) por comentários ao formular uma pergunta para o técnico do Coritiba, o português António Oliveira, durante julgamento na sede do TJD-PR.

A jornalista Monique Vilela divulgou vídeo com esse momento do julgamento. Clique aqui para assistir.

“Técnicos portugueses que estão trabalhando no Brasil parecem que estão querendo marcar território. É o caso do técnico do Palmeiras: chuta balde d´água, chuta microfone e sempre é advertido com cartão amarelo. E o senhor, já na 4ª ou 5ª rodada, já foi suspenso por cartões amarelos. O senhor não acha que está sendo muito reclamão com os árbitros do Paraná”, questionou Dobranski.

António Oliveira respondeu. “Eu na vida não olho a cultura, as raças e as nacionalidades. Essa é uma opinião do doutor. Não olho as cores. Cada um tem sua índole, sua educação, sua formação. Eu tenho minha forma de viver o jogo. Estou aqui no Brasil desde janeiro de 2020. Tenho orgulho enorme de ter representado os dois maiores clubes dessa cidade. Para as pessoas continuarem a me contratar é porque veem competencia e profissionalismo. Mas não vou deixar de viver as partidas de forma emocionada, sempre com respeito a quem está à frente. Agora quem está do outro lado tem que se adaptar e perceber. Agora, eu respiro, levo amarelo. Eu penso, levo amarelo. Assim como eu estudo os jogadores e os adversários, eles também têm começar a conhecer o treinador”, rebateu o português.

O jornalista Alexandre Senechal também relatou o episódio no seu Twitter – clique aqui para ler.

Nas redes sociais, os comentários de Dobranski foram criticados. “VERGONHOSA a postura do Sr. Rubens Dobranski ao se dirigir, de forma XENOFÓBICA, ao técnico António Oliveira, dizendo que os portugueses estão querendo ‘marcar território’ no Brasil. Independente de qualquer opinião ao profissional, ele está TRABALHANDO e merece RESPEITO!”, escreveu o jornalista Rogério Scarione, no Twitter.

“Que lamentável e vergonhosa a conduta do Auditor. Vergonhoso isso aí. O cidadão deveria se envergonhar disso, mas não. Esse é o retrato do futebol paranaense fora das quatro linhas”, comentou Ricardo Honório, do Coxanautas.

António Oliveira e outros envolvidos no Atletiba de 5 de fevereiro estão sendo julgados no TJD-PR. O julgamento começou às 18 horas. Os depoimentos terminaram perto das 23 horas. Em seguida, os auditores vão proferir seus votos, definindo as punições para jogadores, técnicos, dirigentes e clubes.