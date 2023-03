António Oliveira (Crédito: Ernani Ogata)

Rubens Dobranski, auditor da 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), foi afastado das suas funções no Tribunal na noite dessa quinta-feira. A decisão foi comemorada pelo Coritiba.

Nota oficial



“O Coritiba Foot Ball Club informa que, após tamanha repercussão negativa diante dos fatos ocorridos ontem (02), durante o julgamento dos atletas do Coritiba e Athletico Paranaense perante o TJD/PR o auditor Rubens Dobranski foi afastado de suas funções do TJD/PR. Com essa medida, saímos fortalecidos e confiantes de que juntos somos mais fortes e que não pode mais haver espaço para atos racistas, xenófobos ou de qualquer outra natureza discriminatória”, publicou o Coritiba.

Athletico Paranaense e Coritiba se uniram e divulgaram uma nota de repúdio conjunta no começo da tarde dessa quinta-feira (dia 2) criticando falas de Dobranski durante o julgamento da última quarta-feira, no TJD-PR>

O Palmeiras também divulgou nota repudiando os comentários do auditor.

Veja a nota de Athletico e Coritiba:

“Diante dos fatos ocorridos na noite de ontem, quarta-feira (01), durante o julgamento dos atletas do Athletico Paranaense e Coritiba Foot Ball Club perante o TJD/PR, os clubes, em conjunto, vêm a público manifestar que repudiam veementemente as falas xenofóbicas proferidas pelo auditor Rubens Dobranski ao técnico do Coritiba, António José Cardoso de Oliveira.

Os clubes salientam que este ato preconceituoso direcionado ao profissional é inadmissível em qualquer situação ou contra qualquer pessoa.

O Athletico e o Coritiba reiteram que atitudes racistas ou de qualquer outra natureza discriminatória são absolutamente inaceitáveis. Os clubes têm profundo respeito por todos os estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, que foi construído por pessoas e profissionais das mais diversas etnias e nacionalidades, engrandecendo e trazendo diversidade ao esporte”

Veja a nota do Palmeiras:

“O Palmeiras lamenta ter de vir novamente a público para repudiar mais um ataque de caráter xenófobo contra o técnico Abel Ferreira e os demais treinadores portugueses que trabalham no Brasil.

Não podemos aceitar manifestações preconceituosas como a promovida na noite de ontem pelo presidente da 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, Rubens Dobranski.

De uma pessoa incumbida de zelar pela ética e avaliar condutas de esportistas, espera-se equilíbrio e isenção, em vez de intolerância”

