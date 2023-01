Cadorini comemora gol (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

Depois de marcar dois gols na fase final do Campeonato Brasileiro da última temporada, Matheus Cadorini encerrou 2022 como titular do Coritiba. Para 2023, o centroavante espera iniciar bem no Paranaense. A estreia do Coxa, marcada para o dia 15 de janeiro frente ao Aruko Sports, clube da cidade de Maringá, é, na visão do atleta, vital para garantir mais uma boa temporada na equipe.

“Consegui terminar o ano bem, ajudando a equipe com gols. Isso é extremamente gratificante. Ficamos com a impressão, olhando para a tabela no início e no final do ano, que poderíamos ter conquistado mais durante a temporada. É por isso que carregar aquele bom momento que tínhamos para 2023 é super importante para nós. O campeonato estadual pode nos dar a confiança para fazer um ótimo ano”, comentou Cadorini.

No Campeonato Brasileiro com o Coxa, foram dois gols, contra São Paulo e Fortaleza, em sete jogos disputados, quatro deles como titular. A boa fase do jogador, sobretudo na reta final da temporada, foi vital para a permanência do Coritiba na elite brasileira, terminando o ano na 15ª posição da tabela.

“Essa equipe já mostrou para o torcedor que temos capacidade de vencer e levantar troféus com essa camisa. Começar o ano com conquistas é sempre algo muito bom. Gera confiança para o restante da temporada, além de valorizar o clube e trazer mais ânimo para o desenrolar do ano. Sabemos da dificuldade da competição, mas também conhecemos a nossa força”, afirma o atacante.

O Paranaense de 2023 será a estreia de Cadorini na competição já que, na conquista de 2022, o atleta ainda estava defendendo o Internacional. O campeonato será também a primeira chance de título do atacante com a camisa do Coxa. Na campanha passada, o Coritiba disputou 17 jogos, vencendo 11, empatando quatro e perdendo apenas dois. Durante o mata-mata, a equipe passou pelo Cianorte nas quartas, Athletico Paranaense na semifinal e Maringá na decisão.

“Seria incrível poder retribuir o calor da torcida e a confiança desse clube com um título. Mas, para que isso aconteça, precisamos levar um jogo de cada vez. É um campeonato que está sempre pronto para punir a equipe que não entra 100% focada na partida. Sabemos da nossa força e vamos entrar concentrados para conquistar nossos objetivos”, alerta o atleta.

Na carreira, Cadorini soma 28 jogos como profissional. O atacante balançou as redes quatro vezes e contribuiu com uma assistência. Natural de Taubaté, o atleta foi revelado pelas categorias de base do Audax (SP) antes de se transferir para o Colorado e ser emprestado ao Coritiba na temporada de 2022. O atacante possui vínculo com o Coxa até o final de 2023.