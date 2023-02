Felipe Trevizan (Crédito: Divulgação/Hannover96.de)

O Cianorte enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (dia 2) às 19h15, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O time do Interior, comandado pelo técnico Alexandre Gallo (55 anos, ex-Santos, Atlético-MG e seleção sub-20), buscou reforços com rodagem no futebol europeu e tem no elenco vários figuras conhecidas no Athletico, no Coritiba e no Paraná Clube.

ALEMANHA

O zagueiro Felipe Trevizan, 35 anos, ainda não estreou pelo Cianorte. Formado na base do Coritiba, defendeu o clube da capital até 2009, quando foi vendido por 1,2 milhão de euros ao Standard Liege, da Bélgica. Em 2012, o Hannover, da Alemanha, comprou o jogador por 2,5 milhões de euros. Ficou no futebol alemão até 2020.

PORTUGAL

O lateral-esquerdo Hulk, 23 anos, estava no time B do Porto, de Portugal. Ele já atuou pelo Paraná Clube em 2020. Formado na base do Atlético-MG, chegou a disputar 11 jogos pela equipe principal do Galo.

RÚSSIA

O meia Ravanelli, 25 anos, foi revelado pela Ponte Preta. Em 2017, o Akhmat Grozny, da Rússia, pagou 800 mil euros pelo jogador. Ficou no futebol europeu até 2020, quando veio ao Athletico por empréstimo. Atuou em 15 jogos pelo clube da Arena da Baixada.

EX-CORITIBA

O centroavante Zé Love, 35 anos, ex-Santos, defendeu o Coritiba em 2014 (foram 8 gols em 40 jogos). Em 2023, só jogou por 10 minutos pelo Cianorte e marcou um gol – foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Joseense.

EX-PARANÁ CLUBE

O meia Gabriel Pires, 23 anos, ficou no Paraná Clube de 2014 a 2021. Disputou a Série B de 2020 e a Série C de 2021 pelo clube.

O ponta Thiago Juan, 22 anos, revelado pelo Atlético-MG, jogou a Série D de 2022 pelo Paraná Clube.

O volante Adriano Júnior, 23 anos, ex-Atlético-MG, jogou a Série C de 2021 pelo Paraná Clube

O ponta Luiz Fernando, 25 anos, teve rápida passagem pelo Paraná Clube em 2020 – só ficou 5 minutos em campo. Ele é o artilheiro do Cianorte em 2023, com 3 gols em 5 jogos. Ele já foi o destaque do time em 2022, com 3 gols e 2 assistências em 15 jogos. Após o Paranaense do ano passadou, acertou com o Figueirense para a disputa da Série C do Brasileiro.

BASE PAULISTA

O Cianorte conta com vários jogadores formados nas categorias de base dos grandes de São Paulo.

Um deles é o zagueiro Igor Morais, 24 anos, formado na base do São Paulo e que defendeu o elenco de aspirantes do Corinthians de 2019 a 2021.

O volante Renan Areias, 25 anos, foi formado na base do Corinthians e já defendeu o Criciúma.

O meia Caio Cunha, 21 anos, é revelado pelo Palmeiras

O atacante Joanderson, 26 anos, colecionou gols na base do São Paulo, onde foi campeão da Libertadores Sub-20 em 2016. No profissional, passou por Inter, Grêmio e Brasil-RS.

BANCO

Vários dos nomes conhecidos estão ficando no banco com Gallo. O time-base até agora é formado por Guilherme Neto; Adriano Júnior, Igor Morais, Alex Trindade e Lucas Franco; Renan Areias, Natham e Caio Cunha; Raul Mendes, Luiz Fernando e Joanderson.

CAMPANHA

O Cianorte perdeu na estreia do Paranaense – 2 a 0 para o Operário, em Ponta Grossa. Depois, conseguiu uma série invicta. Venceu o São Joseense no Pinhão (2 a 1), ganhou em casa do Londrina (1 a 0), empatou em Cascavel (1 a 1) e derrotou em casa o Foz (3 a 1).