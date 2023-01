Val apresentado pelo Marítimo (Crédito: Divulgação/Marítimo)

O volante Val, 25 anos, deixou o Coritiba e acertou com o Marítimo, penúltimo colocado da primeira divisão na temporada 2022/23. O jogador assinar contrato válido até o final de 2025 com o clube de Funchal.

Em Portugal, não há informações sobre como foi a negociação. No Brasil, a informação é que Val fez um acordo para rescindir contrato com o Coritiba e que o clube paranaense manteve uma porcentagem dos direitos no caso de uma futura venda. O jogador estava fora dos planos do técnico António Oliveira para 2023.

Fundado em 1910, o Marítimo foi campeão nacional uma vez (em 1926) e bicampeão da segunda divisão (1977 e 1982). Na atual temporada, luta contra o rebaixamento.

O Marítimo anunciou a contratação do jogador da seguinte forma: “Val é jogador do Marítimo. Valdemir de Oliveira Soares é oriundo das Terras de Vera Cruz, mas nasceu na Tailândia há 25 anos. Jogador polivalente, o novo Leão do Almirante Reis foi protagonista maior na campanha do Coritiba, o popular ‘Coxa’, ao longo da temporada de 2021, coroada com o regresso à Série A do Brasileirão. Em todas as competições, o médio – que também assume a lateral direita – alinhou em 45 partidas e revelou significativa ‘chegada à frente’: 4 golos e 5 assistências. Aprumo técnico, abnegação e remate forte são particularidades do brasileiro a quem o Maior das Ilhas abre a porta da Europa, com contrato até 2025”.

JOEL

O Marítimo perdeu o centroavante camaronês Joel Tagueu, 29 anos. O jogador, que defendeu o Coritiba em 2014, acertou com o Al-Hazm, da segunda divisão da Arábia Saudita. Joel marcou 41 gols em 144 jogos pelo clube português.

O Marítimo conta com oito brasileiros no elenco – um deles é o zagueiro Renê Santos (28 anos, ex-Paraná Clube).

VAL

Val foi contratado pelo Coritiba em 2021 e acabou sendo decisivo na campanha do acesso para a primeira divisão. Na Série B do ano passado, ele atuou em 34 das 38 rodadas – 29 como titular. Marcou três gols e deu quatro assistências.

Em 2022, porém, Val caiu de produção já no Campeonato Paranaense (atuou em 14 rodadas, 10 como titular, não marcou gols e deu uma assistência). No Brasileirão, foi utilizado em 13 das 38 rodadas — oito como titular. Fez uma assistência e não marcou gols.