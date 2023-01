Alef Manga comemora gol sobre o Maringá (Crédito: Divulgação/Guilherme Griebeler/Coritiba)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Maringá, nessa quarta-feira (dia 25) à noite, no estádio Willie Davids, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. O gol foi do ponta Alef Manga, em cobrança de pênalti. Com o resultado, o time da capital chega a 12 pontos e divide a liderança com o Athletico. A equipe do Interior está em 6º lugar, com 6 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Em relação ao desempenho, o Coritiba ficou recuado a maior parte do tempo e pouco atacou. O Maringá teve o domínio do meio-campo, finalizou mais que o adversário (16 a 8) e criou boas jogadas ofensivas, mas pecou demais nos momentos decisivos. O time do Interior viveu situação parecida contra o Athletico, na Arena, quando teve mais volume ofensivo e acabou perdendo. No fim do jogo, o Maringá reclamou de um pênalti não marcado em Iago. O lance é polêmico e depende de interpretação da arbitragem. Não há VAR no Paranaense.

O Coritiba é o único time do Paranaense 2023 que ainda não sofreu gols.

ARTILHEIRO

O ponta Alef Manga é o artilheiro do Coritiba em 2023, com três gols em quatro jogos. No total, ele soma 19 gols em 58 partidas pelo clube.

ELENCO

O Maringá manteve a base do vice de 2022, com a permanência do técnico Jorge Castilho e dos principais jogadores: o goleiro Dheimison, o lateral Marcos Vinícius, o zagueiro Gustavo Vilar, os volantes João Denoni e Matheus Bianqui, os pontas Robertinho e Mirandinha e o centroavante Alemão (ex-Santos e Paraná Clube).

REPRISE

O jogo marcou o reencontro dos finalistas de 2022. No ano passado, o time da capital levou a melhor e ficou com o título, após vencer as duas partidas da final: 2 a 1 em Maringá e 4 a 2 no Couto Pereira.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira vem alterando a escalação a cada rodada, com o objetivo de evitar o acúmulo de desgaste físico e também para dar ritmo de jogo a todo elenco. Dessa vez, foram cinco alterações, com as entradas dos laterais Nathan Mendes e Diego Porfírio, dos volantes Willian Farias e Bruno Gomes e do ponta Robson. As baixas eram os volantes Andrey e Junior Urso, o meia Boschilia e o atacante Fabrício Daniel, que seguem em recuperação.

ESQUEMA TÁTICO

Oliveira vem usando o esquema tático 4-1-4-1 como base no Coritiba, com um volante (Willian Farias). A linha de quatro tem Alef Manga e Robson pelos lados do campo. Pelo centro, Bernardo e Bruno Gomes faziam o de área a área.

PRIMEIRO TEMPO

O Maringá jogou avançado e tentou sufocar o adversário, pressionando forte a saída de bola. O Coritiba teve dificuldades para sair jogando, mas conseguiu encontrar algumas brechas. Aos 19, Bruno Gomes sofreu pênalti no bico da área. Alef Manga cobrou e fez 1 a 0. O time do Interior atacou mais, porém levando pouco perigo ao gol de Gabriel. A equipe da capital mostrou qualidade na defesa, mas pouco contra atacou.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Maringá pressionando e incomodando em chutes de fora da área e em cruzamentos. O Coritiba seguiu recuado e com dificuldades para construir. Aos 15 minutos, as três primeira ssubstituições no Coxa, com as entradas do volante Jesús Trindade e dos pontas Marcelino Moreno e Willian Pottker. O esquema tático 4-1-4-1 foi mantido. Moreno e Pottker ficaram nas pontas e Alef Manga virou centroavante. O time da capital só conseguiu atacar aos 23, em arrancada de Pottker e chute cruzado – o goleiro salvou. Depois disso, o jogo ficou aberto, com jogadas dos dois lados. Aos 24, o Maringá quase empatou, em cabeceio de Bianqui, mas Gabriel defendeu. Aos 25, o Coxa teve contra-ataque e grande chance, mas Pottker desperdiçou.

Aos 29, entraram o meia Régis e o lateral Victor Luis. Régis ficou improvisado como centroavante e o esquema foi mantido

POLÊMICA

Aos 35, Gui Sales chutou e Gabriel rebateu. Iago chegou para aproveitar o rebote, mas caiu ao dividir com o goleiro. O Maringá pediu pênalti. A imagem da TV mostra que a perna direita do goleiro Gabriel toca no atacante. O lance depende da interpretação da arbitragem. Não há VAR no Paranaense.

MARINGÁ 0x1 CORITIBA

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Max Miller e Caíque (Michel); João Denoni, Matheus Bianqui (Alemão) e Morelli; Robertinho (Iago), Serginho (Moraes) e Bruno Lopes (Gui Sales). Técnico: Jorge Castilho

Coritiba: Gabriel; Nathan Mendes, Chancellor, Henrique e Diego Porfírio (Victor Luis); Willian Farias; Bernardo, Bruno Gomes (Jesús Trindade), Alef Manga (Régis) e Robson (Marcelino Moreno); Rodrigo Pinho (William Pottker). Técnico: António Oliveira

Gol: Alef Manga (19-1º)

Cartões amarelos: Chancellor, Pottker, Robson, Bernardo, Porfírio, António Oliveira (C). Vilar, Alemão, Bruno Lopes (M)

Árbitro: André Ricardo Martins

Local: Willie Davids, em Maringá

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Alef Manga invade a área e dá um chapéu no zagueiro. O goleiro sai e evita o gol.

9 – Bianqui recebe nas costas da defesa e fuzila Gabriel. Gol. O árbitro anula por impedimento.

19 – Gol do Coritiba. Bruno Gomes é derrubado por Bianqui no bico da área. Pênalti. Alef Manga cobra à esquerda do goleiro, que não alcança.

27 – Morelli recebe na área, finta um e chuta. Henrique tira o perigo.

28 – Robson rouba no ataque e aciona Alef Manga, que tenta o chute. A zaga tira o perigo.

34 – Robertinho chuta de fora da área. Gabriel segura.

36 – Morelli recebe na área e chuta cruzado. A bola passa perto.

Segundo tempo

1 – Bianqui chuta de fora da área. Gabriel dá um tapinha para escanteio.

6 – Michel cruza. Bruno Lopes cabeceia. Gabriel defende.

23 – Pottker dribla o lateral, invade a área e chuta cruzado. O goleiro salva com o pé.

24 – Michel cruza da direita. Bianqui cabeceia no cnato e Gabriel faz boa defesa.

25 – Contra-ataque. Alef Manga toca para Moreno, na área. Ele rola para Pottker, livre, chutar para fora.

28 – Depois de escanteio e bate e rebate, o Maringá marca o gol. O árbitro anula por falta no goleiro.

35 – Gui Sales invade a área e chuta. Gabriel rebate. Iago chega para aproveitar o rebote, mas cai ao dividir com o goleiro. O Maringá pede pênalti.

42 – Boa jogada de Bernardo. A bola sobra na área para Pottker, que chuta rasteiro. O goleiro segura.