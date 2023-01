Moreno (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

Os cinco reforços contratados pelo Coritiba para a temporada 2023 colocaram o elenco em outro patamar. Pelo menos, é o que mostram os dados do Transfermarkt.de. Especializado no mercado da bola, o site alemão estabelece um valor de mercado para cada jogador. E os cinco novos nomes do Coxa aumentaram o valor do elenco de R$ 141,5 milhões para R$ 203,2 milhões.

O nome de maior destaque foi o meia-ponta Marcelino Moreno, avaliado em R$ 28,3 milhões pelo Transfermarkt. O jogador chega por empréstimo de um ano, com opção de compra. Os outros contratados são o centroavante Rodrigo Pinho (R$ 11,3 milhões), o ponta William Pottker (R$ 9,6 milhões), o lateral-esquerdo Victor Luis (R$ 6,8 milhões) e o volante Junior Urso (R$ 5,6 milhões).

O valor de mercado é calculado pelo Transfermarkt considerando vários fatores como idade, desempenho no clube e na seleção nacional, nível da competição, potencial de desenvolvimento, valor de marketing, reputação dos clubes interessados e suscetibilidade a lesões. Clique aqui para saber mais sobre o cálculo.

REFORÇOS DO CORITIBA

Valor de mercado das contratações do Coxa, segundo o Transfermarkt.de

Jogador Posição Valor* Marcelino Moreno meia R$ 28,3 Rodrigo Pinho centroavante R$ 11,3 William Pottker ponta R$ 9,6 Victor Luis lateral R$ 6,8 Junior Urso volante R$ 5,6 *Valor em milhões de reais

MAIORES VALORES DE MERCADO

Entre os jogadores do Coritiba remascentes de 2022

Jogador Posição Valor* Andrey volante R$ 14,1 Natanael lateral R$ 11,3 Alef Manga ponta R$ 11,3 Bruno Gomes volante R$ 11,3 Boschilia meia R$ 11,3 Gabriel goleiro R$ 8,5 Jesús Trindade volante R$ 6,8 *Valor em milhões de reais

BRASILEIRÃO 2022

No Brasileirão 2022, o Coritiba tinha o quinto elenco menos valioso da competição, com R$ 141,5 milhões. Só ficava à frente de América-MG (R$ 139,1 milhões), Juventude (R$ 125,5 milhões), Goiás (R$ 120 milhões) e Atlético-GO (R$ 93, 8 milhões). Os dados são do Transfermarkt.de. Os mais valiosos eram Flamengo (R$ 1,03 bilhão), Corinthians (R$ 746,5 milhões), Atlético-MG (R$ 650,9 milhões) e Palmeiras (R$ 636,6 milhões).