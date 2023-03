António Oliveira e o 4-1-4-1 do Coritiba (Créditos: Robson Mafra e Reprodução/buildlineup.com)

O Coritiba luta por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense neste sábado às 18 horas, no duelo contra o FC Cascavel, na partida de volta das quartas de final, no Couto Pereira. No jogo de ida, o time do Interior venceu por 3 a 1 e fica com a vaga se perder por até um gol de diferença. Se o Coxa ganhar por dois gols de saldo, a decisão será nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a equipe da capital precisa de um placar de três gols de diferença.

Para o duelo, o técnico António Oliveira conta com os retornos do zagueiro Kuscevic e do ponta William Pottker, que cumpriram suspensão na partida de ida.

A dúvida é o volante Willian Farias, que deixou o último jogo sentindo dores e segue em recuperação.

ESCALAÇÃO

António Oliveira usou o esquema tático 4-1-4-1 na maioria dos jogos em 2023. Nesse formato, usou o meio-campista Marcelino Moreno centralizado na linha de quatro, ao lado de Bruno Gomes. Os pontas Alef Manga (esquerda) e Kaio César (direita) completam essa linha de quatro, atuando pelos lados do campo. Nesse caso, Willian Farias joga como único volante, no espaço entre as duas linhas de quatro. Se ele não estiver recuperado até sábado, a tendência é que Jesús Trindade seja esse volante.

O 4-1-4-1 do Coritiba em 2023 (Crédito: Reprodução/buildlineup.com)

O treinador também usou o 4-2-3-1 em alguns momentos da temporada. Nesse caso, Marcelino Moreno jogou como meia ofensivo centralizado, entre Manga e Kaio César. E o time contava com dois volantes – Trindade pela esquerda e Bruno Gomes pela direita.

O 4-2-3-1 do Coritiba em 2023 (Crédito: Reprodução/buildlineup.com)

MORENO

O argentino Marcelino Moreno também já foi usado no Coritiba como extremo (posição que também pode ser chamada de ‘meia-ponta’ ou ‘meia ofensivo pelo lado do campo’).

Em toda carreira, Moreno foi mais utilizado nessas duas posições: extremo pela esquerda (35% das vezes) e médio-centro (27%). Atuou como meia ofensivo centralizado em 20% dos jogos. E ficou na direita em 16% das partidas. E, em raras ocasiões, jogou como centroavante.

As duas melhores temporadas do argentino foram atuando centralizado. Em 2021, pelo Atlanta United, entrou para a seleção dos melhores da Major League Soccer atuando como médio-centro (13 jogos) e meia ofensivo centralizado (sete jogos). Em 2019/20, foi um dos três melhores do campeonato argentino, defendendo o Lanús, e atuando como médio-centro.

A posição de médio-centro também é chamada de ‘segundo volante’ ou ‘terceiro volante’ no Brasil. António Oliveira prefere a nomenclatura ‘interior’ para essa posição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A provável escalação do Coritiba para sábado é Gabriel; Nanatael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade; Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Kaio César e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

EFEITO SUSPENSIVO

Alef Manga jogou no último fim de semana e pode continuar atuando enquanto continuar valendo o chamado ‘efeito suspensivo’, medida que suspende provisoriamente a punição aplicada ao jogador pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Na semana passada, ele foi punido com cinco jogos de suspensão pela briga no Atletiba. O mesmo vale para o ponta Fabrício Daniel.

Se não passar pelo FC Cascavel, o Coritiba corre o risco de ficar de fora da Copa do Brasil de 2024. Clique aqui para saber mais.