Coritiba x Londrina (Crédito: Robson Mafra)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Londrina, nessa quarta-feira (dia 15) à noite, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 2ª colocação, com 21 pontos. A equipe do Interior está em 7º lugar, com 10 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.











































O técnico António Oliveira em Coritiba x Londrina (Crédito: Robson Mafra)

O técnico Coritiba x Londrina (Crédito: Robson Mafra)

O técnico Omar Feitosa em Coritiba x Londrina (Crédito: Robson Mafra)

O time da capital já tem vaga garantida nas quartas de final. Nas últimas rodadas, vai em busca das vantagens do regulamento: mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias (quartas, semi e final) e adversário teoricamente mais fraco nas quartas.

Em partida adiada da 8ª rodada, o Coxa joga em Cascavel, neste domingo (dia 19). E encerra a 1ª fase jogando em Ponta Grossa, contra o Operário, pela 11ª e última rodada.

SÉRIES POSITIVAS

O Coritiba ampliou três séries positivas. Segue sem perder em 2023 (6 vitórias e 3 empates). E chegou a 245 minutos sem sofrer gols – o último foi aos 24 do 1º tempo do Atletiba. Além disso, defende uma invencibilidade de seis meses no Couto Pereira. A última derrota no local foi em 14 de agosto de 2022: 1 a 0 para o Atlético-MG. Desde aquele jogo, somou 9 vitórias e 4 empates no local.

ARTILHEIRO

O centroavante Rodrigo Pinho é o artilheiro do Coritiba em 2023, com 5 gols em 8 jogos.

ESTREIA

O zagueiro Bruno Viana, comprado junto ao Braga (Portugal), fez sua estreia pelo Coritiba. Dos reforços confirmados para 2023, o único que ainda não estreou é o goleiro Luan Polli, que ficou no banco nesta quarta-feira.

ESCALAÇÃO

As baixas no Coritiba eram Kaio César, Henrique, Junior Urso, Andrey e Boschilia, todos em recuperação O zagueiro Jean Pedroso, que retornou da seleção sub-20, ganhou um descanso. Em relação último, foram apenas duas mudanças no time titular, com as entradas do zagueiro Bruno Viana e do ponta Alef Manga nos lugares de Chancellor e William Pottker.

ESQUEMA TÁTICO

O técnico António Oliveira vinha usando o esquema tático 4-1-4-1 como base em 2023, com Jesús Trindade como único volante. No entanto, pela segunda vez seguida, adotou o 4-2-3-1. A linha de três tinha Robson (direita), Alef Manga (esquerda) e Marcelino Moreno (centro).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Coritiba, que atacou simultaneamente com os dois laterais, povoou a área e bombardeou o adversário com cruzamentos. O time da casa também atacou pelo centro, com boas jogadas de Trindade e Moreno. No total, desperdiçou três chances claras. A primeira aos 31, em ‘bicicleta’ de Rodrigo Pinho. A segunda aos 34, quando Manga driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. E a terceira aos 47, quando Pinho estava livre na pequena área e chutou para fora. Além disso, teve mais quatro boas jogadas ofensivas. Já o Londrina ficou recuado e só levou algum perigo em dois momentos.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Bruno Viana foi substituído pelo zagueiro Marcio Silva. O Coritiba seguiu dominando e perdendo chances. Aos 5, Manga recebeu de Robson e ‘furou’ na cara do gol. Aos 14, entraram o volante Liziero e o meia Régis nas vagas de Bruno Gomes e Moreno. O esquema seguiu o mesmo. O Londrina seguiu recuado e melhorou a marcação, mas parou de contra-atacar. O time mandante manteve a pressão, porém passou a errar demais no ataque. O gol só veio aos 34, em boa jogada de Robson e finalização de Rodrigo Pinho. Depois do gol, a equipe do Interior até tentou reagir, mas não teve forças para atacar. Aos 49, entraram o ponta Fabrício Daniel e o centroavante Cadorini.

ARBITRAGEM

O Coritiba reclamou de pênalti não marcado em Moreno aos 9 do 2º tempo. A imagem da TV dá a impressão que o argentino foi derrubado por Ezequiel. Não há VAR no Paranaense.

CORITIBA 1×0 LONDRINA

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana (Marcio Silva) e Victor Luís; Jesús Trindade e Bruno Gomes (Liziero); Robson (Fabrício Daniel), Marcelino Moreno (Régis) e Alef Manga; Rodrigo Pinho (Cadorini). Técnico: António Oliveira

Londrina: Saulo; Léo Morais (Ezequiel), Thawan, Gabriel e Wendel; João Paulo e Moisés Gaúcho (peu); Vinicius Jaú, Diego Jardel (Vitor Hugo) e Hugo Cabral (Clinton); Halef Pitbull (Junior Dutra). Técnico: Omar Feitosa

Gol: Rodrigo Pinho (34-1º)

Cartões amarelos: Diego Jardel, João Paulo, Vitor Hugo, Saulo (L). Gabriel, Alef Manga (C).

Árbitro: André Ricardo Martins

Público: 17.248 pagantes (18.217 total)

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Trindade chuta de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

7 – Victor Luís cruza. Natanael cabeceia. A bola desvia na zaga e sai.

8 – Manga cruza. Bruno Viana cabeceia no canto. Saulo espalma.

15 – João Paulo chuta de fora da área. Gabriel segura.

28 – Manga chuta forte, de fora da área. Saulo defende.

31 – Manga cruza, Robson ajeita e Pinho tenta de bicicleta. A bola passa perto, sobre o gol.

34 – Moreno toca para Manga, que dribla o goleiro, mas perde o ângulo. Ele cruza e Robson não alcança.

45 – Victor Luís chuta de longe. Saulo segura.

47 – Escanteio. Trindade cruza. Robson desvia na 1ª trave. Livre na pequena área, Pinho chuta para fora.

Segundo tempo

5 – Robson recebe na área e rola para trás. Na cara do gol, Manga erra a bola.

24 – Régis enfia. Robson recebe na área e rola para Natanael, que chuta forte. Saulo defende.

34 – Gol do Coritiba. Robson rouba no meio, dispara e enfia para Pinho, que recebe nas costas da defesa e chuta na saída do goleiro.

45 – Trindade inverte. Manga invade a área e chuta cruzado. Saulo salva.

47 – Junior Dutra tenta o gol por cobertura. Gabriel faz boa defesa.