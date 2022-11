Cartaz do evento (Crédito: Divulgação)

No dia 19 de novembro, o Couto Pereira será palco de um evento especial, que tem como objetivo principal a solidariedade. O Jogo por Um TETO é um evento organizado para arrecadar fundos para a TETO, organização que atua no combate à extrema pobreza a partir da construção de moradias emergenciais em comunidades precárias.

O evento vai muito além de um jogo de futebol, e vai oferecer a todos presentes entretenimento diferenciado. Durante toda a tarde, diversas atrações vão divertir o público presente que poderá curtir muitas brincadeiras e shows com humoristas e bandas convidadas.

O jogo terá o pontapé inicial às 14h e será disputado entre o Selecionado Brasileiro de Masters (ex-campeões brasileiros) e o Selecionado Paranaense, time de celebridades do estado do Paraná. Já são presenças confirmadas Biro Biro (ex-Corinthians), Rafinha, Jetson (ex-Coritiba), Paulo Rink (ex-Athletico) e Túlio Maravilha (ex-Botafogo), Milene Domingues e Edilson Capetinha (ex-Corinthians e Palmeiras).

Para marcar presença neste evento, os ingressos já estão à venda no site www.jogoporumteto.com.br e podem ser adquiridos no valor de R$80 inteiro e R$40 a meia, no setor da arquibancada; e R$120 inteiro e R$60 meia entrada nas cadeiras Social e Mauá.

Até 6 de novembro, os ingressos estarão em um lote promocional custando R$80 inteiro e R$40 a meia entrada em todos os setores. Após esta data, os ingressos voltam a ser comercializados nos valores iniciais.

Data: 19 de novembro de 2022

Horário da abertura dos portões: 12h

Horário do jogo: 14h

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Ingresso: www.jogoporumteto.com.br