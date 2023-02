Operário x Coritiba (Crédito: Ernani Ogata)

O Coritiba perdeu por 3 a 0 para o Operário, nesse domingo (dia 26) à tarde, em Ponta Grossa, pela 11ª (e última) rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 3ª colocação, com 22 pontos. A equipe do Interior terminou em 2º lugar, com 25 pontos. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, cujos confrontos serão o 1º colocado contra o 8º, o 2º contra o 7º e assim por diante. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Com isso, nas quartas de final, o Coritiba (3º) vai enfrentar o FC Cascavel (6º). E o Operário (2º) pega o Aruko (7º). Completam o mata-mata os duelos: Athletico x São Joseense e Maringá x Cianorte.

Pelo regulamento, a equipe com melhor campanha (somando todas as fases anteriores) fica com o mando de campo do segundo jogo do mata-mata. A regra vale para as quartas, as semifinais e as finais.



































SÉRIES INVICTAS

Essa foi a primeira derrota do Coritiba em 2023. Agora, sob o comando do técnico António Oliveira, o time soma 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota na temporada.

O 1º gol do Operário, aos 14 minutos de jogo, encerrou um período de 439 minutos sem sofrer gols do Coritiba. O time não foi vazado nas quatro partidas anteriores — e o último gol sofrido havia ocorrido no empate com o Atletiba (empate em 1 a 1), aos 25 minutos do 1º tempo.

ESCALAÇÃO

Em relação ao último jogo, foram quatro mudanças, com as entradas do zagueiro Márcio Silva, dos volantes Jesús Trindade e Liziero e do meio-campista Marcelino Moreno nos lugares de Willian Farias, Bruno Gomes, Kaio César e Rodrigo Pinho. As baixas eram o zagueiro Henrique e os volantes Júnior Urso e Andrey, todos em recuperação.

NOVIDADE TÁTICA

Em 2023, António Oliveira vinha alternando entre os esquemas 4-1-4-1 e 4-2-3-1. Dessa vez, porém, usou o 5-2-3, com Trindade e Liziero como volantes. Na frente, o trio Manga, Robson e Moreno não tinha posições fixas e revezava bastante.

OPERÁRIO

O Operário não tinha Diniz, Ferreira, Felipe Augusto e Luidy, todos suspensos. Rafael Guanaes armou o time no 5-3-2, com a dupla de centroavantes Rafhael Lucas (ex-Coritiba) e Mingotti (emprestado pelo Athletico).

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com forte marcação dos dois lados e quase sem ataques. Na primeira chegada, o Operário abriu o placar, aos 14, em belo lançamento de Marco Antonio e finalização do meio-campista Luiz Henrique (ex-Coritiba): 1 a 0. O cenário seguiu o mesmo após o gol, com os dois times presos na marcação e sem jogadas ofensivas. O Coritiba ficou recuado, sem apoio dos laterais e esperou espaços para contra-atacar. Aos 40, Marco Antonio saiu na cara do gol e perdeu a chance do 2º para o Operário. A única jogada do Coxa foi aos 43, em contra-ataque puxado por Moreno e desperdiçado por Manga, na cara do gol.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o ponta Kaio César entrou no lugar do zagueiro Marcio Silva. Com isso, o Coritiba mudou para o 4-2-3-1, com Manga de centroavante. A linha de três tinha Kaio César e Robson pelos lados do campo, e Moreno centralizado. O time avançou, passou a pressionar a saída de bola do adversário e tomou conta do jogo. Aos 15, porém, Kuscevic parou contra-ataque de Oller com carrinho, levou o segundo cartão amarelo no jogo e acabou expulso. O Coxa ficou com um jogador a menos. O Operário fez 2 a 0 já aos 17, em cruzamento de cobrança de falta e finalização de cabeça de William Machado. Aos 19, saiu Robson e entrou o zagueiro Chancellor.

FIM DE JOGO

Aos 26, o Coxa pediu a expulsão do goleiro Rafael Santos, que fez falta violenta em Alef Manga, para parar contra-ataque. O árbitro mostrou apenas amarelo. Mesmo com um jogador a menos, o Coritiba conseguiu se reorganizar e equilibrar o jogo. Aos 31, entraram o ponta William Pottker e o lateral-esquerdo Diego Porfírio. O Operário teve gol anulado por impedimento aos 30 minutos – o lance é polêmico. O terceiro gol veio aos 50 minutos, em cobrança de falta de Zé Vitor.

OPERÁRIO 3×0 CORITIBA

Operário: Rafael Santos; Yago Silva (Rafael Oller), Jonathan Costa, Índio, William Machado e Arthur Neves (Lucas Hipólito); Marcinho (Paulo Sérgio), Luiz Herique e Marco Antônio (Dudu Scheit); Rafhael Lucas (Zé Vitor) e Mingotti. Técnico: Rafael Guanaes

Coritiba: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic, Marcio Silva (Kaio César) e Victor Luis; Jesús Trindade e Liziero; Marcelino Moreno (Bruno Gomes), Robson (Chacellor) e Alef Manga (William Pottker). Técnico: António Oliveira

Gols: Luiz Henrique (14-1º), William Machado (17-2º) e Zé Vitor (50-2º)

Expulsão: Kuscevic (15-2º)

Cartões amarelos: Arthur Neves, Rafael Santos e Luiz Henrique (O). Kuscevic (C).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Público: 8.248 pagantes

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

14 – Gol do Operário. Marco Antonio acerta belo lançamento. Luiz Henrique recebe na área, finta Marcio Silva e chuta no canto.

27 – Alef Manga chuta de fora da área. O goleiro segura.

37 – O goleiro Rafael Santos recebe recuo, se atrapalha com os pés e quase marca gol contra.

41 – Marco Antonio recebe nas costas da defesa, avança livre e chuta sobre o gol.

43 – Contra-ataque. Marcelino Moreno ganha do volante e enfia. Manga dispara livre e, na cara do gol, chuta na perna do goleiro.

Segundo tempo

9 – Moreno enfia. Manga recebe na área e chuta. A zaga trava o chute.

17 – Gol do Operário. Falta na direita. Luiz Henrique cruza. William Machado aparece livre e cabeceia no canto.

24 – Bruno Gomes toca para Kaio César, que chuta cruzado. O goleiro salva.

30 – Índio enfia. Dudu Scheit recebe na área e marca o gol. O árbitro anula por impedimento. Lance polêmico.

32 – Oller invade a área e chuta cruzado. Gabriel defende.

50 – Gol do Operário. Falta no bico da área. Zé Vitor chuta rasteiro, no canto. Gabriel fica parado.