Coritiba 1×0 Aruko (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Aruko, nesse domingo (dia 15) à tarde, no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou em 2º lugar, com 3 pontos e saldo um. A equipe do Interior está na 9ª colocação. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito melhores avançam para as quartas de final.

Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Dos seis reforços contratados para 2023, três começaram como titulares: o lateral-esquerdo Victor Luis (ex-Ceará), o volante Junior Urso (ex-Orlando-EUA) e o ponta William Pottker (ex-Avaí). Outros três iniciaram no banco e entraram no segundo tempo: o centroavante Rodrigo Pinho (ex-Benfica), o ponta Robson (ex-Fortaleza) e o meia-ponta Marcelino Moreno (ex-Atlanta-EUA). Clique aqui para ver as ATUAÇÕES – notas para os jogadores do Coritiba.



































Em relação ao desempenho, o Coritiba foi superior ao adversário e mostrou organização tática, mas teve pouca criatividade no setor ofensivo. Só exigiu uma boa defesa do goleiro adversário e só conseguiu chegar ao gol aos 44 do segundo tempo, após cobrança de escanteio.

ARUKO

Vice-campeão da segunda divisão estadual em 2022, o Aruko, de Maringá, mostrou uma equipe organizada taticamente e com muita força defensiva, mas com pouco talento para criar no setor ofensivo.

TORCIDA

Punido pelo TJD-PR por brigas no Atletiba de fevereiro de 2022, o Coritiba cumpriu perda de mando de campo na partida desse domingo. A punição era permitir apenas a entrada de mulheres e de crianças, sem cobrança de ingresso e apenas com a doação de 1 kg de alimento. A festa nas arquibancadas foi muito elogiada nas redes sociais.

Dia histórico no Couto Pereira! Mulherada comandando a bateria sinistra da @iav1977oficial e soltando a voz. Que vocês estejam sempre no estádio e onde mais quiserem! pic.twitter.com/yGRyMXKqwh — Rede Coxa (@RedeCoxa) January 15, 2023

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira não tinha o ponta/lateral Warley, o meia Boschilia e o volante Andrey, todos em recuperação. O esquema tático foi o 4-1-4-1, com Willian Farias como único volante. A linha de quatro tinha Alef Manga e Pottker pelos lados do campo — e Bruno Gomes e Júnior Urso centralizados.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Coritiba com maior controle e atacando mais vezes. No entanto, o time da capital não criou chances claras e só levou algum perigo em três momentos. O melhor deles foi uma tabela de Bruno Gomes com Alef Manga, que terminou com finalização de bicicleta do volante, para fora. O Aruko tentou dois contra-ataques, mas nenhum chegou a incomodar o goleiro Gabriel. Foi um primeiro tempo com muita disputa física, pouca criatividade e raras finalizações.

– Coxa no 4-1-4-1

– Mesmo com a entrada de Marcelino Moreno, o 4-1-4-1 foi mantido, com Bruno Gomes e Moreno na linha de quatro, com bastante liberdade ofensiva pic.twitter.com/n8yh4voiJp — Silvio Rauth Filho (@xubaca) January 15, 2023

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Júnior Urso e entrou Marcelino Moreno. O argentino ficou centralizado na linha de quatro do meio-campo, com a mesma função que Bruno Gomes. Com isso, o 4-1-4-1 foi mantido. O Aruko incomodou em dois contra-ataques já no início. Em seguida, o Coxa se encontrou em campo e passou a pressionar. Aos 17, saíram Pottker e Fabrício Daniel para as estreias do ponta Robson e do centroavante Rodrigo Pinho. O Coritiba não conseguiu se encontrar a partir daí e teve raros bons momentos em campo. O Aruko seguiu forte na defesa e quase nulo no ataque. Aos 33, saiu Willian Farias e entrou o volante Jesús Trindade. Aos 36, entrou o lateral Diego Porfírio no lugar de Victor Luís. O gol só veio aos 44, em escanteio cobrado por Robson, desvio na área e finalização perfeita de Alef Manga.

PÊNALTI

O Coritiba reclamou de pênalti aos 34 do 2º, quando Moreno caiu após dividir com jogador do Aruko. A imagem da TV dá a impressão de pênalti. Não há VAR no Paranaense.

CORITIBA 1×0 ARUKO

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Márcio Silva e Victor Luís (Diego Porfírio); Willian Farias (Jesús Trindade); Bruno Gomes, Júnior Urso (Marcelino Moreno), Alef Manga e William Pottker (Robson); Fabrício Daniel (Rodrigo Pinho). Técnico: António Oliveira

Aruko: Jefferson; Diego Petrin, Vitão, Zé Pedro e Abraão (Wembley); Guilherme Borges, André Carlos (João Rhyan), Lagoa, Danilo Jordan (Rafinha), Tales e Ermínio. Técnico: Rafael Andrade

Gol: Alef Manga (44-2º)

Cartões amarelos: Abraão, Henrique (A). Alef Manga (C)

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Público: 8.871 total

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

12 – Manga cruza da direita. Na pequena área, Junior Urso erra o domínio e perde boa chance.

14 – Bruno Gomes tabela com Alef Manga, recebe na área e tenta de bicicleta. O chute sai ao lado do gol.

40 – Victor Luis cobra escanteio. Alef Manga domina na segunda trave e solta a bomba. A bola explode na zaga.

Segundo tempo

1 – Contra-ataque do Aruko. Ermínio é derrubado por Chancellor quase na risca da área. O árbitro dá vantagem. Tales aproveita o rebote e chuta cruzado, para fora.

3 – Marcelino Moreno dribla na ponta-esquerda e cruza de letra. Fabrício Daniel cabeceia perto.

10 – Victor Luis cobra escanteio. Chancellor cabeceia perto, sobre o travessão.

29 – Guilherme chuta forte, de longe. Gabriel espalma para escanteio.

32 – Natanael chuta de longe. O goleiro espalma no canto.

34 – Moreno dribla um, invade a área e cai ao dividir com o defensor. Pênalti? Lance polêmico.

42 – Alef Manga cruza da direita. Rodrigo Pinho cabeceia no alto. Jefferson faz boa defesa.

44 – Gol do Coritiba. Escanteio na direita. Robson cruza. Após desvio no meio da área, Alef Manga domina na segunda trave e chuta no cantinho.