Coritiba x Cianorte (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba venceu por 3 a 1 o Cianorte, nessa quinta-feira (dia 2) à noite, no Couto Pereira, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 2ª colocação, com 16 pontos. A equipe do Interior está em 6º lugar, com 10 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Na próxima rodada, o Coxa pega o Athletico na Arena da Baixada, neste domingo. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.



































Alef Manga comemora gol em Coritiba 3×1 Cianorte (Crédito: Valquir Aureliano)

Em relação ao desempenho, o Cianorte conseguiu abrir o placar e equilibrar a disputa até os oito minutos do segundo tempo. O Coritiba só passou a mandar no jogo depois da expulsão do zagueiro Igor Morais, do time do Interior. No fim, o centroavante Rodrigo Pinho (dois gols) e o ponta Alef Manga (um) garantiram a virada por 3 a 1.

ARTILHEIRO

O centroavante Rodrigo Pinho e o ponta Alef Manga agora dividem a artilharia do Coritiba em 2023, com 4 gols em 6 jogos cada.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira manteve o rodízio de jogadores. Dessa vez, fez quatro mudanças em relação ao último jogo, com as entradas do goleiro Gabriel, do lateral Natanael e dos volantes Willian Farias e Bernardo, nas vagas de Alex Muralha, Nathan Mendes, Jesús Trindade e Alef Manga. As baixas eram os volantes Andrey e Junior Urso, em recuperação. O atacante Fabrício Daniel, recuperado de lesão, começou no banco. O zagueiro Jean Pedroso está com a seleção brasileira sub-20. No Cianorte, o técnico Alexandre Gallo não tinha o volante Natham e o lateral-esquerdo Lucas Franco.

ESQUEMA

O esquema tático foi o 4-1-4-1 de sempre, com Willian Farias como único volante. A linha de quatro tinha dois médios centralizados (Bruno Gomes e Bernardo) e dois extremos pelos lados do campo (Marcelino Moreno na esquerda e Kaio César na direita).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi aberto, com os dois times buscando o gol. Aos 17, Henrique saiu lesionado. Entrou o zagueiro Marcio Silva. O Coritiba teve dificuldades para trabalhar a bola no meio-campo e, sem a bola, ficou vulnerável aos contra-ataques. O time da casa até incomodou em três lances: um cruzamento de Bruno Gomes, uma arrancada de Rodrigo Pinho e um chute de fora da área de Kaio César. No entanto, foi o time do Interior que atacou mais, com três contra-ataques perigosos e um bombardeio nos escanteios. O Cianorte chegou ao gol aos 21 minutos, após cobrança de lateral para Caio Cunha, que passou por Willian Farias e rolou para Luiz Fernando chutar. Foi o 4º gol do ponta em 6 jogos no Paranaense – é o vice-artilheiro da competição.

ARBITRAGEM

Debaixo de chuva, o primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e algumas entradas fortes. Os dois times reclamaram de faltas e pênaltis não marcados. O lance mais polêmico foi aos 45 do 1º, quando a bola bateu no braço de Victor Luís. O toque é nítido na imagem da TV, mas depende da interpretação. Não há var no Paranaense.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Bruno Gomes e entrou o ponta Alef Manga. Com isso, Moreno passou a jogar centralizado. Aos 8, Igor Morais parou contra-ataque, levou o segundo amarelo no jogo e acabou expulso. O Cianorte ficou com um jogador a menos. Aos 26, entraram o volante Jesús Trindade e o ponta Robson. O time da casa partiu para o abafa e sufocou o adversário, que ficou muito recuado e não aguentou a pressão. Aos 29, o empate veio após bom passe de Kaio César, assistência de Robson e finalização de Rodrigo Pinho. A virada aconteceu aos 34, em jogada individual de Alef Manga e arremate de Pinho: 2 a 1. O terceiro foi aos 39, em pênalti sofrido e convertido por Alef Manga.

CORITIBA 3×1 CIANORTE

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Henrique (Marcio Silva) e Victor Luís; Willian Farias (Robson); Bruno Gomes (Alef Manga), Bernardo (Jesús Trindade), Kaio César (Fabrício Daniel) e Marcelino Moreno; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Cianorte: Neto; Handerson (Felipe Trevizan), Alex Trindade, Igor Morais e Nicolas (Hulk); Renan Areias, Adriano Júnior, Caio Cunha (Cauê), Luiz Fernando (Marlon) e Raul Mendes (Rian); Joanderson. Técnico: Alexandre Gallo

Gols: Luiz Fernando (21-1º), Pinho (29-2º e 34-2º) e Alef Manga (39-2º)

Expulsão: Igor Morais (8-2º)

Cartões amarelos: Adriano Jr, Igor Morais, Hulk (Cia). Henrique, Kaio César (Cor).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Público: 17.896 pagantes (18.799 total)

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Bruno Gomes cruza na medida. Livre na área, Rodrigo Pinho cabeceia sobre o gol.

21 – Gol do Cianorte. Lateral cobrado direto para a área. Marcio Silva fura. Caio Cunha dribla Willian Farias e rola para Luiz Fernando chutar.

27 – Nicolas bate escanteio, tentando o gol olímpico. Gabriel salva para escanteio.

28 – Kaio César tenta o chute do bico da área. A bola passa perto.

45 – Cruzamento. A bola bate no braço de Victor Luís. O Cianorte pede pênalti.

Segundo tempo

2 – Falta na esquerda. Victor Luís cruza. Kaio César cabeceia no canto. O goleiro defende.

10 – Falta frontal. Moreno cobra perto, sobre o gol.

14 – Bernardo avança na ponta e cruza rasteiro. Manga fura na cara do gol.

19 – Kaio César invade a área e chuta cruzado. O goleiro segura.

25 – Willian Farias chuta de fora da área. O goleiro segura no centro.

29 – Gol do Coritiba. Kaio César enfia. Robson recebe nas costas da zaga, dribla o goleiro e rola para Pinho cutucar para o gol vazio.

32 – Natanael cruza rasteiro. Robson desvia e acerta a trave. No rebote, ele chuta para fora.

34 – Gol do Coritiba. Alef Manga dribla na ponta e cruza rasteiro para Pinho, que cutuca para o gol vazio.

37 – Alef Manga tabela com Robson e é derrubado na área. Pênalti.

39 – Gol do Coritiba. Alef Manga cobra à direita do goleiro, que cai para a esquerda.