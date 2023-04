Reprodução / Instagram

O lateral-esquerdo Jamerson, que deveria ter se apresentado na segunda-feira (3) ao Coritiba, deve chegar ao clube para fazer exames médicos na noite desta quinta-feira (6) ou apenas nesta sexta-feira (7), com vários dias de atraso. Ao menos é o que indica o agente do jogador, o ex-meia Palhinha (ex-São Paulo, Cruzeiro e Grêmio), que nesta quinta-feira (6) embarcou junto com o lateral para Curitiba.

“Embarcando para Curitiba. Eu e @jamersonbahia98. Início em um novo grande clube, o Coritiba”, escreveu Palhinha, em uma postagem no Instagam, por volta das 19h30 desta quinta-feira.

Jamerson era esperado na segunda-feira, mas não se apresentou. O Coritiba havia fechado a negociação na sexta-feira (31). Mas o jogador também tinha uma proposta do São Paulo, e, segundo a imprensa paulista, ele estaria mais propenso a defender o time do Morumbi. A novela só se encerrou nesta quarta-feira (5).

Jamerson, de 24 anos, foi o líder de assistências da Série B de 2022, com sete passes para gols em 19 partidas, atuando pelo Guarani. Só disputou metade da competição e mesmo assim terminou na liderança desse ranking, empatado com o meia Nenê, do Vasco, que fez sete assistências em 33 partidas.

O lateral-esquerdo, de 1,77 m de altura, surgiu nas categorias de base do Marília. Subiu ao profissional em 2018. De 2018 até 2022, atuou em clubes portugueses: Portimonense, Almeirim e Sertanense. Em 2022, ele jogou o Campeonato Paranaense de 2022 e o início da Série D pelo Azuriz, de Pato Branco. Em seguida, foi para o Guarani, que o comprou por R$ 400 mil.

O Coritiba conta com Victor Luis e Diego Porfirio para a lateral-esquerda, mas Porfírio não tem permanência garantida para o Brasileirão, que começa em abril.