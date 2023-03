Andrey em treino em Atibaia (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O Coritiba decidiu marcar um jogo-treino com o Londrina para a próxima quarta-feira, dia 5 de abril. O trabalho será no CT da Graciosa. A primeira partida oficial nesse período será na semana seguinte, entre 11 e 13 de abril, contra o Sport, no Couto Pereira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (dia 30), o Coritiba faz um jogo-treino contra o Corinthians, no CT do clube paulista, em São Paulo.

AGENDA DO CORITIBA

Data Jogo Competição Local 30 de março (quinta) Corinthians x Coritiba jogo-treino CT do Corinthians 5 de abril (quarta) Coritiba x Londrina jogo-treino CT da Graciosa 11, 12 ou 13 de abril Coritiba x Sport Copa do Brasil Couto Pereira 15 ou 16 de abril Flamengo x Coritiba Brasileirão Maracanã 22, 23 ou 24 de abril Coritiba x Fortaleza Brasileirão Couto Pereira 25, 26 ou 27 de abril Sport x Coritiba Copa do Brasil Ilha do Retiro

O Coritiba disputou uma partida oficial pela última vez em 14 de março, quando passou pelo Criciúma na Copa do Brasil, vencendo a decisão nos pênaltis, no Couto Pereira.

Desde então, disputou um jogo-treino. Foi contra o São Paulo, no CT do clube paulista, na última segunda-feira. No trabalho, o técnico António Oliveira apresentou quatro novidades na primeira parte do treino, usando o zagueiro Jean Pedroso, o ponta William Pottker e os volantes Liziero e Andrey como titulares. O time jogou no esquema tático 4-1-4-1, com a seguinte formação: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Jean Pedroso e Victor Luis; Lizieiro; Andrey, Bruno Gomes, Willian Pottker e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

Os desfalques contra o São Paulo eram os zagueiros Kuscevic e Chancellor, que estavam com as seleções de Chile e Venezuela, respectivamente, disputando amistosos. O volante Willian Farias e o meia Marcelino Moreno estão em recuperação de lesões e não viajaram para São Paulo.

Os zagueiros Márcio Silva e Thalisson Gabriel, ambos de 21 anos, foram emprestados para clubes da Série B — Botafogo-SP e Ituano.