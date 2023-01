Victor Luís (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O lateral-esquerdo Victor Luis é o novo reforço do Coritiba. O atleta de 29 anos disputou o último Brasileirão pelo Ceará e chega ao clube alviverde com vínculo até o final de 2024. Ele estava livre no mercado, após fim do contrato.

Antes, os três reforços confirmados pelo Coritiba foram o ponta William Pottker, o centroavante Rodrigo Pinho e o volante Junior Urso.

O jogador foi formado pelo Palmeiras e ficou por 18 anos no clube paulista. Ele tem a versatilidade como ponto forte. Em 2022, atuou como zagueiro e também como extremo (meia-ponta).

No Brasileirão, atuou em 24 das 38 rodadas – e foi titular em 14. Passou a maior parte da competição na reserva de Bruno Pacheco (30 anos, ex-Chapecoense).

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Coritiba. Já me sinto acolhido por todos aqui no clube e espero retribuir todo este carinho com bons resultados dentro de campo”, disse Victor, para o site oficial do clube.

VICTOR LUÍS

Nome completo: Victor Luis Chuab Zamblauskas

Nascimento: 23/06/1993 (São Paulo-SP)

Posição: Lateral-esquerdo

Altura: 1,79m

Carreira: Palmeiras, Porto-POR, Ceará, Botafogo

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)