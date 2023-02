Bruno Viana confirmado pelo Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O zagueiro Bruno Viana foi confirmado nessa quarta-feira (dia 1º) comoo novo reforço do Coritiba. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2025. O jogador de 27 anos pertencia ao Braga, de Portugal, e estava atuando no Wuhan FC, da China. Na última temporada marcou quatro gols em 22 jogos.

O Coritiba não divulgou valores. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a aquisição de Bruno Viana será por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,2 milhões) pagos ao Braga, de Portugal. Se confirmados esses valores, será um recorde na história do clube, conforme dados do site Transfermarkt.de, superando a quantia de 1 milhão de euros paga pelo zagueiro Leandro Almeida, em janeiro de 2013.

AS COMPRAS MAIS CARAS

Da história do Coritiba, segundo o site Transfermarkt

Jogador Posição Valor Ano Origem 1º Bruno Viana* zagueiro 1,5 mi 2023 Braga 2º Leandro Almeida zagueiro 1,0 mi 2012 Dinamo Kiev 3º Galdezani volante 966 mil 2018 Mirassol 4º Nahuelpan centoravante 875 mil 2009 Nueva Chicago 5º Gustavo Nery lateral-esquerdo 700 mil 1997 Santos 6º Everton Ribeiro meia 655 mil 2011 Corinthians 7º Rodrigo Pinho centroavante 500 mil 2023 Benfica 8º Rodrigo Batatinha meia 450 mil 2003 Paulista 9º Everton Costa atacante 435 mil 2010 Caxias 10º Alef Manga ponta 400 mil 2022 Volta Redonda 10º Fabrício Daniel atacante 400 mil 2022 Mirassol *A transferência de Bruno Viana ainda não consta no Transfermarkt

CARREIRA

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, em 2016, Bruno Viana atuou em 20 oportunidades e foi vendido ao Olympiacos, da Grécia. Depois de boa passagem no futebol grego, o zagueiro foi emprestado ao Braga que exerceu a opção de compra (a maior compra da história do clube na época). No time português, o jogador somou mais de 150 partidas com oito gols marcados. Em 2021, o atleta chegou ao Flamengo e atuou em 38 oportunidades.

“Estou muito realizado de chegar em um grande clube e retornar ao futebol brasileiro. Quero ajudar o Coritiba a conquistar todos os seus objetivos na temporada”, disse o zagueiro, para o site oficial do clube.

O JOGADOR

Nome completo: Bruno Viana Willemen da Silva

Nascimento: 05/02/1995 (Macaé-RJ)

Posição: Zagueiro

Altura: 1,87m

Carreira: Cruzeiro, Olympiacos-GRE, Braga-POR, Flamengo, Khimki-RUS, Wuhan FC-CHI