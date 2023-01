Robson (Crédito: Divulgação/Coritiba/Garbiel Thá)

O Coritiba anunciou nessa sexta-feira (dia 6) à noite o sexto reforço para a temporada 2023. Trata-se do ponta Robson, 31 anos. O jogador retorna ao Alto da Glória após passagens em 2019 e 2020. Ele estava atuando no Fortaleza nas duas últimas temporadas e chega com contrato em definitivo ao alviverde. O tempo de contrato não foi divulgado.

“Estou muito realizado em retornar ao Coritiba, quero ajudar a equipe a conquistar todos os objetivos da temporada e dar alegria ao nosso torcedor”, comentou Robson.

O atleta começou a carreira nas categorias de base da Ponte Preta, depois jogou por vários clubes paulistas até chegar no Paraná Clube, em 2015. O jogador ainda passou por São Paulo e o futebol Tailandês, até chegar ao Coritiba. Com a camisa alviverde, Robson já atuou em mais de 60 jogos e anotou 20 gols. Em 2021, foi transferido para o Fortaleza, onde nas duas últimas temporadas disputou 105 jogos, marcou 21 gols e anotou 11 assistências.

Robson atua normalmente pelo lado esquerdo do campo. No entanto, já foi utilizado como centroavante em algumas ocasiões.

Antes de Robson, o Coritiba contratou o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Junior Urso, o meia-ponta Marcelino Moreno, o ponta William Pottker e o centroavante Rodrigo Pinho.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Robson dos Santos Fernandes

Nascimento: 30/05/1991 (Campinas-SP)

Posição: ponta

Altura: 1,79m

Carreira: Ponte Preta-SP, São Caetano-SP, Ferroviária-SP, Rio Claro-SP, Paraná-PR, São Paulo-SP, Bangkok United-THA , Coritiba e Fortaleza-CE

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Meia-ponta: Marcelino Moreno

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Meia-ponta: Marcelino Moreno (Atlanta-EUA)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueir: Dória (Santos Laguna)

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)