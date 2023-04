Os cinco reforços confirmados pelo Coritiba (Crédito das fotos: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba apresentou cinco reforços na última quarta-feira (dia 20), quando fechou a janela de transferências do futebol brasileiro. Agora, só jogadores livres no mercado, sem vínculo com outros clubes, podem ser contratados até 3 de julho, quando será aberta uma nova janela.

Dos cinco reforços apresentados na quarta-feira, três vieram do Maringá, por empréstimo válido até o final de 2023: o zagueiro Vilar, o meia Matheus Bianqui e o lateral-direito Marcos Vinícius. O meia-ponta Gabriel Silva veio do Grêmio, também por empréstimo. Já o ponta Wesley Pomba rescindiu com o Grêmio e assinou em definitivo com o Coritiba, com contrato válido por três anos. Conheça os jogadores:

VILAR

Vilar, 23 anos, entrou na seleção dos melhores do Campeonato Paranaense de 2023, promovida pelo Bem Paraná. O zagueiro surgiu na base do Santos e está no Maringá desde 2020. Em 2022, foi titular do Londrina na Série B.

MATHEUS BIANQUI

O meia Matheus Bianqui, 25 anos, quase entrou para a seleção dos melhores do Paranaense 2023 do Bem Paraná. Ficou dois votos atrás do meia Robinho, do Cascavel. O jogador foi revelado na base do Londrina e foi campeão estaudal em 2021. Em 2022, disputou a Série B pela Chapecoense – 31 jogos (16 como titular) e quatro gols marcados. Na Copa do Brasil de 2023, foi o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, com um gol e uma assistência. Em 2023, soma dois gols e quatro assistências em 17 jogos. Atua como meia ofensivo centralizado e, com 1,87 m de altura, tem o jogo aéreo com um dos pontos fortes.

MARCOS VINÍCIUS

O lateral-direito Marcos Vinícius, 26 anos, foi formado nas bases do São Paulo e do Grêmio. Rodou por Atlético Tubarão, Brusque, Chapecoense, Criciúma, Vilafranquense (Portugal) e ABC.

POMBA

O ponta Wesley ‘Pomba’ Moreira foi vice-campeão gaúcho com o Caxias. Ele atuou em nove jogos e marcou dois gols em 2023.

Revelado na base do Grêmkio, ele chegou à seleção brasileira sub-15 em 2017. Foi convocado para o Torneio Nike, e atuou nos duelos contra Holanda e Estados Unidos. Só ficou de fora da partida contra a Inglaterra.

Em 2022, Wesley defendeu o Grêmio no Brasileirão de Aspirantes e somou quatro gols em 17 jogos. No início do ano, chegou a atuar em três partidas do estadual pelo clube gaúcho e, em seguida, acabou emprestado para o CRB, para a disputa da Série B. No entanto, foi pouco usado pelo clube alagoano e só ficou 70 minutos em campo (cinco jogos como substituto).

Em 2021 e em 2022, o ponta acabou se destacando na Copa FGF (Sub-23), com seis gols em 13 jogos, na soma das duas edições.

GABRIEL SILVA

O meia-ponta Gabriel Silva chegou ao Coritiba e se declarou fã de Alex, ídolo do clube paranaense.