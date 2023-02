O novo escudo (Crédito: Reprodução/Twitter/RogerioScarione)

A diretoria Coritiba apresentou para o Conselho Deliberativo, nessa terça-feira (dia 31), o projeto de mudança de escudo do clube. Para ser implantando, o novo desenho deve ser aprovado pela Assembleia Geral de sócios, que está marcada para 28 de fevereiro.

Uma das mudanças propostas é retirar “Coritiba Foot Ball Club” e “Paraná” do escudo. Apenas as iniciais “CFC” seguirão no centro do símbolo. A estrela dourada alusiva ao título brasileiro de 1985 será retirada do escudo.

O estudo para a nova marca começou com a contratação de uma agência de publicidade, que fica responsável pela criação de uma nova identidade visual. A empresa responsável é a mesma que criou a marca 1909.

O novo escudo é feito com três referências: a araucária (símbolo do estado do Paraná), o pinhão (semente da árvore), e o mundo.