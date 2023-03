Willian Farias em ação pelo Coritiba (Crédito: Franklin de Freitas)

O Coritiba só volta a jogar por competições em no começo de abril, quando com inicia a terceira fase da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O clube vai aproveitar esse período para recuperar três lesionados: os volantes Willian Farias, 33 anos, e Junior Urso, 34 anos, e o meia Boschilia, 27 anos.

Boschilia chegou ao Coritiba para o segundo turno do Brasileirão 2022 e só disputou oito partidas. Sofreu uma lesão no fim de 2022, em outubro, e só voltou a jogar março de 2023. Na atual temporada, só ficou 21 minutos em campo. Agora, teve confirmado um edema ósseo. O clube não divulga o tempo previsto de recuperação. A estimativa é que ele volte em abril.

Júnior Urso foi contratado no início de 2023 e só ficou 45 minutos em campo. Saiu lesionado, devido a um problema muscular, no intervalo da partida de estreia na temporada, em 15 de janeiro. Ele está na fase final de recuperação (chamada de transição) e talvez até participe já dos amistosos de março.

Willian Farias sofreu uma lesão muscular há duas semanas. A tendência é que retorno em abril.