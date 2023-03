Cascavel faz a festa no Couto: com atuação histórica do goleiro André Luiz, time do interior elimina o atual campeão. Foto: Robson Mafra



















Afundou: jogando em casa, Coxa pressionou para tentar uma virada heroica, mas não teve pontaria e acabou eliminado precocemente. Foto: Robson Mafra

O Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. Depois de perder a partida de ida contra o FC Cascavel por 3 a 1, o time do Alto da Glória bombardeou o adversário, mas não conseguiu neste sábado (11 de março) mais do que um empate no Couto Pereira, ficando no 0 a 0 contra a Serpente. Com isso, o time comandado pelo português Antônio Oliveira cai nas quartas de final do estadual, enquanto o time do interior é o primeiro semifinalista da competição (enfrenta na próxima fase o Operário de Ponta Grossa ou o Aruko, de Maringá).

Agora, o Coxa focará suas atenções na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (14) o time joga a segunda fase da competição nacional, enfrentando em casa o Criciúma. Já a jornada alviverde no Brasileirão só começa em abril, possivelmente no dia 15, enfrentando o Flamengo fora de casa.

PRESENÇA INCERTA NA COPA DO BRASIL DE 2024

A eliminação precoce no Campeonato Paranaense pode custar caro ao Coritiba, tanto do ponto de vista esportivo como do ponto de vista financeiro. É que ao término do estadual, os cinco primeiros colocados garantem vaga na competição nacional para o próximo ano, independente do resultado de outras competições. Como não se classificou à semifinal do estadual, o Coxa ficará em 5º ou 6º lugar no Paranaense. Na primeira hipótese, joga a Copa do Brasil em 2024. Na segunda, fica fora do torneio de mata-mata. Hoje, o time do Alto da Glória tem 22 pontos na classificação geral. O Maringá tem 21 e enfrenta o Cianorte neste domingo (12), precisando de uma vitória por 2 gols para ir à semifinal. Caso o Coritiba não vença e o Maringá vença, mas não se classifique, o time coxa-branca ficaria de fora da Copa do Brasil 2024.

ESCALAÇÕES

O técnico Antônio Oliveira promoveu duas mudanças no onze inicial do Coritiba, com o zagueiro Kuscevic e o atacante Robson nos lugares de Jhon Chancellor e Marcelino Moreno.

Do lado do Cascavel, a única novidade era o lateral-esquerdo César Morais, que havia cumprido suspensão na partida de ida.

PRIMEIRO TEMPO

Precisando vencer com um placar mais elástico, o Coxa tratou de se lançar ao ataque desde os primeiros minutos de jogo, pressionando forte no campo de ataque e não raro com quatro ou cinco jogadores tentando achar espaços na última linha defensiva do Cascavel. O time visitante, por sua vez, tentou ‘cozinhar’ o máximo possível a partida. Não à toa, mesmo quanto tinha a posse de bola o time aurinegro era pouquíssimo agressivo, preferindo ‘matar tempo’ do que tentar criar alguma jogada.

Como a marcação do Cascavel não era tão efetiva, contudo, os mandantes promoveram um verdadeiro bombardeio na etapa inicial, tento das bolas aéreas e os chutes de fora da área como principais armas. O placar, contudo, permaneceu zerado graças às boas defesas do goleiro André Luiz e à falta de pontaria dos coxa-brancas.

SUBSTITUIÇÕES

A primeira substituição do jogo veio ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, com Rodrigo Alves entrando no Cascavel na vaga de Lucas Coelho (que sentiu uma lesão). Já no começo do primeiro tempo, porém, o atacante substituto se lesionou e também deixou o campo, entrando o lateral Mateus Rodrigues em seu lugar. Já na reta final da partida, aos 37 minutos, o técnico Luiz Carlos Cruz colocou o atacante Renanzinho e o volante Ferrugem nas vagas de Wagner e Gaspar.

No Coritiba, as primeiras substituições vieram aos 18 minutos da segunda etapa, com o volante Andrey e o meia-atacante Fabrício Daniel substituindo Jesús Trindade e Kaio César. Sete minutos depois, foi vez do meia Marcelino Moreno suplantar Natanael. E aos 31, as duas últimas alterações de Antônio Oliveira, que apostou no meio-campista Liziero e no atacante Matheus Cadorini nos lugares do zagueiro Kuscevic e do atacante Robson.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o cenário de jogo foi parecido com o dos primeiros 45 minutos, com o Coxa apresentando o mesmo volume de jogo no campo do adversário. O time da casa, porém, já encontrou mais dificuldades para finalizar contra o gol adversário. Ainda assim, teve numerosas chances de gol. mandando uma bola no travessão (com Rodrigo Pinho), vendo a zaga do Cascavel tirar uma bola quase em cima da linha do gol e o goleiro da Serpente, mais uma vez, fazer uma série espetacular de defesas, garantindo o zero no placar e a classificação do time do oeste paranaense.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 0 FC CASCAVEL

Coritiba: Gabriel; Natanael (Marcelino Moreno), Kuscevic (Liziero), Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade (Andrey) e Bruno Gomes; Kaio César (Fabrício Daniel), Robson (Matheus Cadorini), Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

FC Cascavel: André Luiz; Libano, Rafael, Willian Gomes e César Morais; Jacy, Pedro Henrique e Robinho; Wagner (Renanzinho), Lucas Coelho (Rodrigo Alves) (Mateus Rodrigues) e Gaspar (Ferrugem). Técnico: Luiz Carlos Cruz

Cartões amarelos: Antônio Oliveira (CFC); Lucas Coelho, Rodrigo Alves, Pedro Henrique (FCC)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Local: Estádio Couto Pereira, sábado, às 18 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Kaio César cai bem pela direita e cruza. Bruno Gomes cabeceia e André Luiz espalma. Escanteio.

2 – Cobrança de escanteio de Victor Luís. Bruno Viana sobre livre no meio da área e cabeceia firme, ao lado do gol.

4 – Robson avança da esquerda para o meio e chuta forte da entrada da área. André Luíz espalma mais uma vez.

12- Cobrança de falta da entrada da área. Victor Luís chuta direto para o gol e André Luiz espalma.

13 – Cruzamento da direita de Natanael para Rodrigo Pinho, que sobe livre na área e cabeceia por cima do gol.

18 – Cobrança de escanteio de Victor Luís. Rodrigo Pinho sobe mais que o marcador e cabeceia por cima do gol, raspando a trave.

20 – Cobrança de falta pela direita, perto da área do Cascavel. Victor Luís bate direto para o gol e a defesa do time visitante desvia. A bola ainda sai perigosamente por cima do gol.

21 – Bola cruzada para a área, Robson ajeita e Pinho se prepara para a finalização. Na ‘hora H’, Jacy aparece para travar.

28 – Rodrigo Pinho recebe dentro da área, de costas para defesa, aplica um drible bonito em Rafael e chuta, mas pega mal na bola. Para fora.

34 – Cobrança de falta de Victor Luís. A bola bate na barreira e volta para Bruno Gomes, que manda um belo voleio de fora da área. O goleiro desvia levemente e a bola ainda explode no travessão em seguida.

40 – Bruno Gomes domina na entrada da área, puxa para o meio e chuta forte, no canto inferior. André Luiz se estica todo, consegue buscar a bola e faz mais uma boa defesa.

Segundo tempo

2 – Cobrança de falta de Jesús Trindade, Willyan desvia e a bola sobra para Bruno Viana, que cabeceia por cima do gol.

6 – Victor Luís escapa pela esquerda, corre para o meio e chuta de fora da área. André Luiz cai no canto e faz uma defesa tranquila.

10 – Cruzamento da direita de Kuscevic. Rodrigo Pinho sobe entre a zaga e cabeceia firme, no meio do gol. André Luiz espalma.

12 – Cobrança de escanteio da direita. A bola passa por Rodrigo Pinho e sobra para Kuscevic cabecear. A finalização desvia na defesa e André Luiz encaixa a bola em seguida.

17 – Contra-ataque do Coxa. Manga aciona Robson, que deixa de letra para Rodrigo Pinho. O atacante chuta colocado de fora da área, por cima do gol.

20 – Andrey lança Victor Luís, que recebe perto da linha de fundo e cruza na medida para Rodrigo Pinho. O atacante cabeceia no contrapé do goleiro e manda a bola no travessão.

32 – Cruzamento de Alef Manga, Cadorini desvia de cabeça no meio de caminho e obriga mais uma grande defesa de André Luiz.

33 – Cobrança de escanteio do Coxa. Fabrício Daniel consegue o cabeceio e a bola vai rumo ao gol, mas o zagueiro consegue afastar em cima da linha.

34 – Alef Manga lança a bola na área, Fabrício Daniel chuta cruzado e André Luiz espalma. Na sobra, o atacante tenta mandar de cabeça a bola pro gol, mas joga ela por cima da meta.

38 – Cruzamento para a área do Cascavel e Cadorini cabeceia no canto, mas o goleiro André Luiz consegue buscar mais essa finalização.

52 – Liziero chuta da entrada da área, a bola desvia na defesa e vai no cantinho. André Luiz se estica todo e faz outra defesa difícil.