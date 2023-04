Wesley em jogo da Copa FGF, em 2021 (Crédito: Divulgação/Grêmio/Rodrigo Fatturi)

O Coritiba está atrás de mais reforços para o Campeonato Brasileiro. Após fechar com o lateral-esquerdo Jamerson (Guarani) e com o centroavante Zé Roberto (Mirassol), o clube tenta trazer mais um lateral-direito, mais um zagueiro e mais dois pontas.

Os dois pontas podem ser Gabriel Silva, do Grêmio, e Wesley Pombo, do Caxias. Ambos passaram pelas categorias de base do Grêmio.

Gabriel Silva deu os primeiros passos na base do São Caetano. E foi comparado a Neymar pelo ex-jogador Marquinhos Pitbull, em entrevista para a RBS – clique aqui para ver as declarações.

O jogador também atua centralizado no meio-campo ou no ataque, mas normalmente joga aberto pelos lados do campo. Ele estreou como profissional em 2022 e, logo no primeiro ano, somou 29 jogos (sete como titular), marcou quatro gols e deu uma assistência. Na Série B, teve apenas três chances como titular. Uma delas foi na última rodada, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Brusque.

POMBO

O ponta Wesley Moreira, o Pombo, foi vice-campeão gaúcho com o Caxias. Ele atuou em nove jogos e marcou dois gols em 2023.

Revelado na base do Grêmkio, ele chegou à seleção brasileira sub-15 em 2017. Foi convocado para o Torneio Nike, e atuou nos duelos contra Holanda e Estados Unidos. Só ficou de fora da partida contra a Inglaterra.

Em 2022, Wesley defendeu o Grêmio no Brasileirão de Aspirantes e somou quatro gols em 17 jogos. No início do ano, chegou a atuar em três partidas do estadual pelo clube gaúcho e, em seguida, acabou emprestado para o CRB, para a disputa da Série B. No entanto, foi pouco usado pelo clube alagoano e só ficou 70 minutos em campo (cinco jogos como substituto).

Em 2021 e em 2022, o ponta acabou se destacando na Copa FGF (Sub-23), com seis gols em 13 jogos, na soma das duas edições.

ELENCO

Para as pontas, o Coritiba conta com Alef Manga, William Pottker, Kaio César e Robson. O meia Marcelino Moreno já foi usado pelos lados do campo pelo técnico António Oliveira.

ESQUEMA TÁTICO

António Oliveira começou 2023 com o esquema tático 4-1-4-1 como base, com um volante fixo e uma linha de quatro apoiando bastante o ataque. Nessa linha, dois pontas (Manga e Kaio César) e dois médios (Bruno Gomes e Marcelino Moreno). Depois, acabou usando também o 4-2-3-1, com Marcelino Moreno (centro), Manga (esquerda) e Kaio César (direita) na linha de três. Em seguida, manteve o esquema, mas com Robson centralizado nessa linha de três.

Contra o Sport, na última quarta-feira, acabou surpreendendo usando um 4-4-2, com uma linha de quatro no meio-campo. A novidade foi Bruno Gomes aberto na esquerda e Pottker, na direita. Andrey e Liziero ficaram centralizados no meio-campo.