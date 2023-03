Alef Manga (Crédito: Ernani Ogata)

O técnico António Oliveira ganhou reforços no Coritiba para a partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, no domingo (dia 5), contra o Cascavel, no estádio Olímpico Regional. Nessa sexta-feira (dia 3), o clube conseguiu no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) um efeito suspensivo para os pontas Alef Manga e Fabrício Daniel. A medida anula a punição aplicada aos jogadores até o julgamento definitivo do caso.

Em julgamento na quarta-feira no TJD-PR, referente à briga do Atletiba de 5 de fevereiro, o zagueiro Marcio Silva foi apenas advertido e o lateral-esquerdo Victor Luis acabou absolvido. Alef Manga e Fabricio Daniel foram suspensos por cinco e seis jogos, respectivamente. Junto com o pedido de efeito suspensivo, o Coritiba entrou com um recurso, para que o caso seja julgado na segunda instância: o Pleno do TJD-PR.

Os desfalques para domingo são o zagueiro Kusevic e o ponta William Pottker. O chileno está suspenso pela expulsão em Ponta Grossa – derrota por 3 a 0 para o Operário. E o atacante acumulou o terceiro cartão amarelo e, por isso, cumpre suspensão.

A vaga de Kuscevic deve ficar com Chancellor. Correm por fora Marcio Silva e Jean Pedroso. Pottker vinha começando no banco as últimas partidas.

Com isso, uma provável escalação para domingo, no 4-2-3-1, é Gabriel; Natanael, Chancellor, Bruno Viana e Victor Luis; Jesús Trindade (Willian Farias) e Bruno Gomes; Kaio César, Marcelino Moreno e Alef Manga; Rodrigo Pinho.