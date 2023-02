Terreno do Coritiba em Campina Grande do Sul (Crédito: Divulgação/Coritiba.com.br)

A 14ª Vara do Trabalho de Curitiba aceitou pedido do Coritiba e suspendeu leilão do terreno que pertence ao clube em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O imóvel foi penhorado após o clube perder uma ação trabalhista.

Na decisão, a Justiça justificou que as partes não foram intimadas após a penhora do terreno e, por isso, anulou o leilão.

O leilão seria realizado de forma virtual e terminaria em 13 de março. Nenhum lance havia sido apresentado até então.

A ação trabalhista foi movida por um ex-funcionário do clube. O valor inicial era de R$ 32 mil. Agora, chega a cerca de R$ 230 mil. O Coritiba alega que o ex-funcionário faz parte do processo de Recuperação Judicial e já vem recebendo os pagamentos devidos.

O terreno em Campina Grande do Sul foi comprado por R$ 1,7 milhão em 2011, na gestão do ex-presidente Vilson Ribeiro de Andrade. A ideia do clube é construir um novo Centro de Treinamento no local. Por enquanto, os times seguem treinando no CT Bayard Osna – o CT da Graciosa, em Colombo.

Na semana passada, antes da anulação do leilão, o Coritiba divulgou nota oficial sobre o caso:

“Por meio da presente nota, o Coritiba informa que tomou conhecimento da decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara do Trabalho de Curitiba, que determinou a penhora e leilão do CT Campina Grande do Sul na última semana, apenas pelas notícias da mídia. Sua intimação nos autos do processo não ocorreu.

Como é de conhecimento público, o Coritiba Foot Ball Club teve seu Plano de Recuperação Judicial aprovado no final de 2022 . Tal informação será levada a conhecimento do Juízo prolator da decisão de imediato.

De forma não menos importante, o Coritiba esclarece que o autor do processo em pauta é um dos credores devidamente habilitados na Recuperação Judicial que, inclusive, vem regularmente recebendo seus créditos nos estritos termos do plano aprovado.

Por fim, o Clube esclarece que o Departamento Jurídico e seus assessores tomarão as medidas judiciais cabíveis contra a decisão aqui referenciada, com o objetivo de proteger os ativos do Clube e, consequentemente, garantir a continuidade do cumprimento de seu plano de recuperação judicial.”