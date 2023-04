Matheus Bianqui comemora gol contra o Flamengo (Crédito: Divulgação/Fernando Teramatsu/Maringá FC)

O Coritiba está perto de anunciar mais cinco reforços para o Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira (dia 19), o clube deve confirmar as chegadas do trio do Maringá (o zagueiro Vilar, o lateral-direito Marcos Vinícius e o meia Matheus Bianqui) e com os pontas Wesley Pombo (Caxias) e Gabriel Silva (Grêmio).

O trio do Maringá vem por empréstimo, válido até o fim de 2023, e com opção de compra.

Gabriel Silva evem por empréstimo válido até o final de 2024, com o Coritiba pagando R$ 600 mil pela cessão e cobrindo 100% do salário. O contrato também tem opção de compra definitiva, por R$ 8,1 milhões por 50% dos direitos econômicos. O jogador tem contrato até 2025 com o Grêmio.

Wesley Pombo foi adquirido em definitivo pelo Coritiba. Os valores ainda são desconhecidos.

VILAR

Vilar, 23 anos, entrou na seleção dos melhores do Campeonato Paranaense de 2023, promovida pelo Bem Paraná. O zagueiro surgiu na base do Santos e está no Maringá desde 2020. Em 2022, foi titular do Londrina na Série B.

MATHEUS BIANQUI

O meia Matheus Bianqui, 25 anos, quase entrou para a seleção dos melhores do Paranaense 2023 do Bem Paraná. Ficou dois votos atrás do meia Robinho, do Cascavel. O jogador foi revelado na base do Londrina e foi campeão estaudal em 2021. Em 2022, disputou a Série B pela Chapecoense – 31 jogos (16 como titular) e quatro gols marcados. Na Copa do Brasil de 2023, foi o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, com um gol e uma assistência. Em 2023, soma dois gols e quatro assistências em 17 jogos. Atua como meia ofensivo centralizado e, com 1,87 m de altura, tem o jogo aéreo com um dos pontos fortes.

MARCOS VINÍCIUS

O lateral-direito Marcos Vinícius, 26 anos, foi formado nas bases do São Paulo e do Grêmio. Rodou por Atlético Tubarão, Brusque, Chapecoense, Criciúma, Vilafranquense (Portugal) e ABC.

GABRIEL SILVA E POMBO

Gabriel Silva atua normalmente pelos lados do campo, mas também pode jogar como meia centralizado. Clique aqui para saber mais sobre ele e sobre Wesley Pombo, que já teve uma passagem por seleção brasileira de base.