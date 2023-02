Renan Ribeiro (Crédito: Divulgação/saopaulofc.net)

O Coritiba está contratando o goleiro Renan Ribeiro, 32 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do GE. Revelado nas categorias de base do Botafogo-SP e do Atlético-MG, o jogador foi titular da seleção brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano de 2009. Também esteve no vice da seleção na Copa do Mundo Sub-20 de 2009, mas como reserva de Rafael, hoje goleiro do São Paulo e ex-Cruzeiro e Atlético-MG.

Renan Ribeiro estreou como profissional em 2010, pelo Atlético-MG. Depois de 75 jogos pelo clube mineiro, acertou com o São Paulo, em 2013. Defendeu o clube paulista até 2017, quando seguiu para Portugal. Virou destaque do Estoril Praia e, em janeiro de 2019, acabou comprado por 1,1 milhão de euros pelo Sporting Lisboa, em janeiro de 2019. Somou 56 jogos pelo clube português até 2020. Na temporada 2020/21, perdeu a posição para o espanhol Adán (35 anos, ex-Real Madrid) e não atuou mais. Acertou com o Al-Ahli em 2022.

O Coritiba trouxe Renan Ribeiro para compor o elenco e disputar posição com Gabriel (30 anos), Marcão (22 anos) e Sidnei (19 anos). Ele substitui Alex Muralha (33 anos), emprestado para o Mirassol.