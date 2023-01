Coritiba apresenta Marcelino Moreno (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O Coritiba acertou o empréstimo do meia-ponta Marcelo Moreno, 27 anos, do Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador chega com contrato de um ano, com opção de compra. Ele custou 6,36 milhões de euros (cerca de R$ 36,7 milhões) ao clube dos Estados Unidos em setembro de 2020.

O argentino virou um dos destaques da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos. Na temporada 2021, entrou na seleção do WhoScored dos melhores da competição. Foi o quinto melhor do ranking do torneio, com nota média 7,43, ficando à frente das principais estrelas do torneio, como os mexicanos Chicharito Hernández e Carlos Vela, o português Nani (ex-Manchester United), o argentino Gonzalo Higuaín (ex-Juventus e Real Madrid) e do venezuelano Soteldo (ex-Santos).

HISTÓRIA

Marcelo Moreno surgiu nas categorias de base do Boca Juniors e do Talleres, mas começou a se destacar como profissional no Lanús, somando 106 jogos, 5 gols e 11 assistências pelo clube entre 2016 e 2020. Na temporada 2019/20, o jogador foi o terceiro melhor jogador da primeira divisão da Argentina, com nota média 7,43 no ranking WhoScored.

Seleção da temporada 2021 da MLS, segundo o WhoScored (Crédito: Reprodução/WhoScored)

No Atlanta, o jogador somou 75 jogos, 14 gols e 12 assistências. No total, acumulou em toda carreira profissional 20 gols e 26 assistências em 187 jogos.

POSICIONAMENTO

Marcelo Moreno jogou a maior parte da carreira como meia ofensivo centralizado. Também já foi muito utilizado como meia-ponta pela esquerda. E, em alguns jogos, como meia-ponta pela direita.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Meia-ponta: Marcelino Moreno

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Meia-ponta: Marcelino Moreno (Atlanta-EUA)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)