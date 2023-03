O técnico António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba já tem definidas as datas dos jogos-treino da próxima semana. O time do técnico António Oliveira vai enfrentar o São Paulo na próxima segunda-feira (dia 27) às 10 horas da manhã, no CT Barra Funda. No dia 30 de março, uma quinta-feira, joga com o Corinthians, no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

Coritiba, São Paulo e Corinthians foram eliminados nas quartas de final dos campeonatos estaduais e ganharam um mês de folga no calendário. O time paranaense só volta a jogar em 11, 12 ou 13 de abril, quando inicia a terceira fase da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro começa em 16 de abril.

Para não enfrentar um longo período de inatividade, os três clubes conversaram e tinha como ideia inicial agendar amistosos entre eles. No entanto, acabaram desistindo dessa ideia e partindo para um plano B: jogo-treino.

O amistoso tem a presença de torcedores, utilização dos uniformes oficiais, conta com arbitragem da federação local e é registrado com súmula. Ou seja, é uma partida com características oficiais, mas sem contar para uma competição. Já o jogo-treino não tem a utilização de uniformes, não precisa de arbitragem registrada, não há súmula, não conta com presença de torcida — em alguns casos, é aberto a grupos restritos de sócios — e pode ter regras alteradas (as substituições são livres, com jogadores que já deixaram o campo retornando à partida, por exemplo).

A delegação comandada pelo técnico António Oliveira também vai fazer um período de treinamentos em Atibaia, a 60 km da capital de São Paulo, chegando ao local em 26 de março.