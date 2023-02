Luan Polli na chegada ao Fortaleza (Crédito: Divulgalão/Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Coritiba desistiu da contratação do goleiro Renan Ribeiro, 32 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A negociação estava bem encaminhada, mas não houve acordo em questões financeiras nos últimos detalhes. Com isso, o clube trouxe Luan Polli, 29 anos, que estava sem atuar no Fortaleza.

Luan Polli chegou ao Fortaleza em julho de 2022, mas nunca chegou a atuar pelo clube. Ficou na reserva de Fernando Miguel (38 anos).

A única chance de ser titular durante toda a edição de um Brasileirão foi em 2020, quando Luan Polli defendeu o Sport. Naquele ano, ele terminou como líder do ranking de defesas do WhoScored, com média de 4,1 por jogo, entre os goleiros titulares (aqueles que disputaram pelo menos 19 partidas). A nota média dele no ranking foi 6,76, figurando em terceiro lugar, atrás apenas de Santos (Athletico Paranaense, nota 6,83), e Tadeu (Goiás, nota 6,81).

HISTÓRIA

Luan Polli surgiu no Figueirense. Chegou a jogar nos juniores do Flamengo. Estreou como profissional em 2014, atuando pelo Flamengo no Carioca (empate em 2 a 2 com o Bangu). Só atuou mais uma vez naquele ano, e foi pelo Figueirense. Em 2015, jogou apenas seis partidas pelo Figueirense. Em 2017, foi titular do Boa Esporte na segunda divisão do Mineiro.

Em 2018, teve uma passagem rápida (3 jogos) pelo Naxxar Lions, de Malta. Terminou o ano na reserva do Sport. Em 2019, apenas nove jogos pelo Sport. Em 2020, Luan Polli teve a chance de ser titular pelo clube pernambucano (43 jogos) no Brasileirão e na Copa Nordeste. Em 2021, perdeu espaço no Sport e foi para o Atlético-GO, onde também ficou na reserva.

Em 2022, foi titular do Atlético-GO no estadual e perdeu a posição depois. Chegou ao Fortaleza em julho de 2022 e nunca chegou a atuar pelo clube cearense.

ELENCO

O Coritiba trouxe Renan Ribeiro para compor o elenco e disputar posição com Gabriel (30 anos), Marcão (22 anos) e Sidnei (19 anos). Ele substitui Alex Muralha (33 anos), emprestado para o Mirassol.

RENAN RIBEIRO

A outra opção do Coritiba era Renan Ribeiro, revelado nas categorias de base do Botafogo-SP e do Atlético-MG. O jogador foi titular da seleção brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano de 2009. Também esteve no vice da seleção na Copa do Mundo Sub-20 de 2009, mas como reserva de Rafael, hoje goleiro do São Paulo e ex-Cruzeiro e Atlético-MG.

Renan Ribeiro estreou como profissional em 2010, pelo Atlético-MG. Depois de 75 jogos pelo clube mineiro, acertou com o São Paulo, em 2013. Defendeu o clube paulista até 2017, quando seguiu para Portugal. Virou destaque do Estoril Praia e, em janeiro de 2019, acabou comprado por 1,1 milhão de euros pelo Sporting Lisboa, em janeiro de 2019. Somou 56 jogos pelo clube português até 2020. Na temporada 2020/21, perdeu a posição para o espanhol Adán (35 anos, ex-Real Madrid) e não atuou mais. Acertou com o Al-Ahli em 2022.