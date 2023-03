Márcio Silva (Crédito: Divulgação/Gabriel Thá/Coritiba)

O Coritiba decidiu não utilizar os zagueiros Márcio Silva e Thalisson Gabriel, ambos de 21 anos, na sequência da temporada 2023. Márcio Silva chegou a ser utilizado pelo técnico António Oliveira em cinco das 15 partidas do clube na temporada, mas agora ficou fora dos planos e será emprestado. O destino ainda não foi divulgado.

Márcio e Thalisson foram titulares do time sub-20 na conquista da Copa do Brasil de 2021. Os dois têm contrato com o clube paranaense até o fim de 2025.

THALISSON

Em dezembro de 2022, o Coritiba chegou a vender Thalisson para o Norwich City, da segunda divisão da Inglaterra. Nos bastidores, a informação era que o clube paranaense receberia cerca de US$ 750 mil (equivalente a quase R$ 4 milhões) e ficaria com 20% dos direitos econômicos do jogador, para lucrar em uma eventual negociação futura. No entanto, o jogador acabou retornando ao clube em janeiro, porque não conseguiu o visto de trabalhar para atuar na Europa. A negociação foi cancelada.

Em 2023, Thalisson ficou no banco em duas partidas do Paranaense, mas não chegou a entrar em campo. A tendência é que agora seja emprestado para o Ituano, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Thalisson começou a formação na base do Grêmio. Chegou ao Coritiba em 2018, para o sub-17.

Depois se destacar nos juniores, foi promovido ao profissional e só disputou três partidas — duas no Paranaense 2022 e uma na Copa do Brasil 2021.

MÁRCIO SILVA

Marcio Silva, 21 anos, veio do Osasco Audax em 2018. Começou a se destacar nos juniores do Coritiba em 2019. Estreou profissionalmente em 2021. Desde então, somou 14 jogos pela equipe principal.

ELENCO

Sem Márcio Silva e Thalisson Gabriel, o técnico António Oliveira conta com seis opções para a zaga: Bruno Viana, Kuscevic, Chancellor, Henrique e Jean Pedroso. O clube procura mais um reforço para essa posição, que pode ser Lucas Possignolo.

PROVÁVEL REFORÇO

O zagueiro Lucas Possignolo, 28anos, foi revelado pelo São Paulo, mas estreou profissionalmente em 2014, no Portimonense, de Portugal. Ele atuou por oito temporadas no clube europeu, somando 209 jogos e 12 gols. No ranking do WhoScored, ele nunca conseguiu figurar entre os melhores defensores da primeira divisão. A melhor temporada ocorreu em 2017/18, com nota média 6,85 – 16º lugar entre os 31 zagueiros que atuaram pelo menos metade da competição. Em 2022, Possignolo acertou com o Zhejiang FC, da China. Ele vinha atuando no clube asiático e chegou a atuar em 11 de janeiro. A contratação dele pelo Coritiba ainda não foi confirmada.