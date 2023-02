Liziero (Crédito: Divulgação/saopaulofc.net/Rubens Chiri)

O Coritiba devolveu ao São Paulo o lateral-direito Nathan Mendes, 20 anos. O jogador tinha contrato de empréstimo até março e o clube paranaense possuía a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por US$ 1 milhão. No entanto, a equipe paulista perdeu três jogadores da posição (Rafinha, Igor Vinicius e Moreira), todos por lesão, e requisitou o retorno de Nathan.

Em troca, o Coritiba aceitou o empréstimo do volante Liziero, 24 anos, formado na base do São Paulo e que passou 2022 emprestado ao Internacional. O jogador disputou o Mundial Sub-17 de 2015 pela seleção brasileira. Estreou como profissional em 2018. Desde então, somo 162 jogos e 5 gols como profissonal.

Em 2020, Liziero rompeu os ligamentos do tornozelo e ficou seis meses sem atuar.

Em 2022, não conseguiu se firmar no Internacional. Só atuou em 14 das 38 rodadas do Brasileirão (como titular). O técnico Mano Menezes deu preferência para Gabriel, de Pena e Edenilson nessa posição.

No fim do empréstimo, o clube gaúcho preferiu não exercer a opção de compra: 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos.

Em 2023, voltou para o São Paulo e só ficou em campo por 11 minutos – entrou no fim de duas partidas do Paulistão.

COMPARAÇÃO COM WILLIAN FARIAS

Liziero tem números de volante defensivo, com pouca participação na construção e no setor ofensivo. O desempenho dele é semalhante ao de Willian Farias, considerando os jogos de todas as edições do Brasileirão. Veja os números:

Liziero no Brasileirão

Jogos: 99

Gols: 2

Assistências: 3

Passes decisivos: 0,5 por jogo

Desarmes: 1,5 por jogo

Interceptações: 0,8 por jogo

Finalizações: 0,5 por jogo

Nota média*: 6,52

*No ranking WhoScored

Willian Farias no Brasileirão

Jogos: 128

Gols: 2

Assistências: 2

Passes decisivos: 0,5 por jogo

Desarmes: 1,7 por jogo

Interceptações: 1,4 por jogo

Finalizações: 0,5 por jogo

Nota média*: 6,59

*No ranking WhoScored

NATHAN MENDES

Formado nas categorias de base do São Paulo, Nathan atuou em quatro dos seis jogos do Coritiba em 2023. Em 2022, entrou em dez jogos. Chegou a ser utilizado como extremo (meia-ponta) pela direita em alguns jogos.