O elenco sub-20 do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba/Douglas Ceccon)

O empate por 0 a 0 entre Coritiba e Flamengo-SP garantiu ao clube paranaense a primeira colocação do Grupo 16 da Copa São Paulo de Juniores. Agora, o Coxa se prepara para enfrentar o Vitória da Conquista nesta quinta-feira (dia 12) às 15 horas, em Suzano (SP). O jogo terá transmissão gratuita pelo canal Paulistão do Youtube. A partir de agora, a Copinha é disputada no sistema de eliminatória simples.

Autor de uma assistência na fase inicial, o meio-campista Geovane prega cautela para a próxima fase do campeonato. “Vamos sempre com os pés no chão e pensando em um jogo de cada vez. Essa é a atitude mais respeitosa que podemos ter com o nosso adversário. Sabemos da nossa força e mostramos isso para o Brasil todo. Queremos muito seguir dessa maneira”, disse o jogador.

Além do próprio Flamengo-SP, o Coritiba enfrentou o São José-RS e a equipe do Guarulhos-SP na fase de grupos. Na campanha, que até o momento é invicta, o time fez sete pontos ao vencer duas partidas e empatar seu último compromisso. “Foram adversários bem capacitados. Essas partidas transformaram a gente em um coletivo melhor. Chegar invicto ajuda muito na nossa confiança e nos dá moral para a sequência da competição”, disse.

Ao todo, o Coritiba tem um saldo positivo de três tentos. Nas três primeiras partidas, o time fez cinco gols e sofreu apenas dois. Assim sendo, o time de Geovane tem 1,6 oportunidades concluídas a cada jogo. “Só ganha a partida quem faz gols. A gente tem como maior foco fazer a rede balançar e honrar o nome e as cores do Coritiba. Só adotando essa postura que iremos alcançar nossos objetivos no campeonato”, afirmou.

O técnico interino, Reginaldo Nascimento, falou da campanha do time até aqui e das expectativas para a sequência da Copinha 2023 considerando “um bom resultado na última partida da primeira fase, principalmente por manter a primeira colocação do grupo e também por conseguir administrar o elenco”. Nascimento ressaltou a importância dessa administração por conta de “jogadores com cartões e também da parte física, já pensando no próximo jogo”.

O técnico do sub-20 do Coritiba, Thiago Kosloski, está com a seleção brasileira de juniores para a disputa do Campeonato Sul-Americano – na equipe nacional, ele é auxiliar do treinador Ramon Menezes.