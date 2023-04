Jamerson (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

Coritiba e Sport decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (dia 26). O jogo de volta da terceira fase será na Ilha do Retiro às 19 horas. Na partida de ida, no Couto Pereira, houve empate em 3 a 3. O gol como visitante não é critério de desempate. Quem vencer em Recife fica com a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

DESFALQUES NO CORITIBA

O Coritiba não terá o zagueiro Chancellor e o volante Júnior Urso, em recuperação. O zagueiro Jean Pedroso está com a seleção brasileira sub-20. O trio que veio do Maringá por empréstimo — o lateral Marcos Vinicius, o zagueiro Vilar e o meia Matheus Bianqui — não pode mais atuar na Copa do Brasil. O regulamento proíbe que um jogador atue por duas equipes diferentes na mesma edição.

NOVIDADES

A principal novidade na lista de convocados para o jogo é o ponta Wesley Pomba, revelado pelo Grêmio e destaque do Caxias no Estadual de 2023. Outra surpresa é o lateral-direito Diogo Batista, 19 anos, revelado na base.

OS CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo com o Sport

Goleiros: Gabriel, Luan Polli e Marcão

Zagueiros: Kuscevic e Bruno Viana

Laterais: Jamerson, Victor Luís, Diogo Batista e Natanael

Volantes: Jesus Trindade, Willian Farias, Andrey, Bruno Gomes e Liziero

Meias: Boschilia e Marcelino Moreno

Pontas: Robson, Wesley Pomba, Kaio César, William Pottker e Alef Manga

Centroavantes: Rodrigo Pinho, Matheus Cadorini e Zé Roberto

JEJUM

O Coritiba vem de sete partidas sem vitórias – três empates e quatro derrotas. A última vitória foi sobre o Humaitá, em 23 de fevereiro, pela Copa do Brasil.

TÉCNICO

Antônio Carlos Zago chegou a Curitiba no último sábado e não comandou a equipe no domingo, contra o Fortaleza. O contrato não foi registrado a tempo. Naquela partida, o auxiliar dele, Leonardo Galbes orientou os jogadores do banco de reservas. Zago estreia pelo Coxa nesta quarta-feira.

ESQUEMA TÁTICO

O novo treinador não deu pistas sobre a escalação. Contra o Fortaleza, o time usou o 3-1-4-2, com três zagueiros, um volante (Lizieiro) e uma linha de quatro com Natanael (direita), Jamerson (esquerda), Bruno Gomes (centro) e Júnior Urso (centro). Alef Manga e Robson formaram a dupla de ataque. Se quiser manter um sistema com três zagueiros, Zago terá que improvisar. Nesse caso, as principais opções seriam o lateral Victor Luís (1,80 m de altura) e o volante Willian Farias (1,76 m). Caso use o esquema 4-2-3-1, os meias Boschilia e Marcelino Moreno disputam uma posição (de meia ofensivo centralizado). Se adotar o 4-1-4-1, que foi a base do trabalho do técnico anterior, António Oliveira, Andrey deve ser titular, no lugar de Júnior Urso.

SPORT DESFALCADO

O Sport não terá o ponta Labandeira, 27 anos, lesionado. O uruguaio, ex-Defensor, soma seis gols e duas assistências em 25 jogos na temporada. O reserva imediato dele é Edinho (28 anos, ex-Atlético-MG e Fortaleza), que tem quatro gols e sete assistências em 22 jogos no ano. Outra baixa para quarta-feira é o lateral-direito Eduardo (36 anos, ex-Athletico), em recuperação.

A dúvida é o meia Jorginho, recém-recuperado de lesão. O jogador, que fez seis gols e três assistências em 23 jogos no ano, teve passagem apagada pelo Athletico Paranaense em 2020. No entanto, conseguiu grande destaque defendendo o Atlético-GO, de 2013 a 2022.

O ponta Fabrício Daniel é outra baixa. Ele está emprestado pelo Coritiba e uma cláusula do contrato não permite que enfrente o clube de origem.

BOA FASE

O Sport chega para o duelo embalado por uma grande temporada. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, 51 anos, o time acumula 20 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 2023. As únicas derrotas foram para o Ceará — uma pela fase de grupos e outra no jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

O time pernambucano disputa quatro competições em 2023. Além da Copa do Brasil e da Série B, foi campeão estadual no último fim de semana, derrotando o Retrô. Na Copa do Nordeste, perdeu o jogo de ida em Fortaleza e decide o título na partida de volta, em 3 de maio, na Ilha do Retiro.

FAMOSO

O jogador mais conhecido do Sport é o atacante Vagner Love, 38 anos, ex-Palmeiras, seleção brasileira, Corinthians e Flamengo. Ele soma 12 gols e seis assistências em 23 jogos em 2023.

DESTAQUE

O artilheiro do Sport em 2023 é o ponta Luciano Juba, 23 anos, revelado na base do próprio clube. Ele soma 12 gols e 11 assistências em 26 jogos na atual temporada. Juba e Vagner Love dividem a artilharia do time na temporada.

EX-CORITIBA

O elenco do Sport tem alguns jogadores famosos no cenário nacional e velhos conhecidos do futebol paranaense. Um deles é o zagueiro Sabino, 26 anos, que defendeu Coritiba em 2019 e em 2020. Pelo clube pernambucano, soma quatro gols em 24 jogos na temporada 2023.

EX-PARANÁ

Outro destaque da equipe em 2023 é o lateral-esquerdo Igor Cariús, 29 anos, com um gol e seis assistências em 2023. Ele foi titular do Paraná Clube na campanha do acesso à primeira divisão de 2017. E chegou a jogar a primeira divisão de 2018 pelo mesmo clube.

O atacante Kayke, 35 anos, que jogou pelo Paraná Clube em 2013 e pelo Flamengo em 2015, não conseguiu se firmar no Sport em 2023. Tem apenas seis jogos e nenhum gol.

EX-LONDRINA

No ataque, o Sport conta em 2023 com Gabriel Santos, 24 anos e 1,85 m de altura. Ele defendeu o Londrina em 2022. Na atual temporada, soma 20 jogos, cinco gols e uma assistência.

SPORT x CORITIBA

Sport: Renan; Everthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo e Fabinho; Edinho, Matheus Vargas (Jorginho) e Luciano Juba; Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Janderson; Bruno Gomes e Andrey; Robson (Kaio César), Boschilia (Marcelino Moreno) e Alef Manga; Rodrigo Pinho

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Ilha do Retiro, quarta-feira às 19 horas

TV: Sportv e Premiere

PREMIAÇÃO

O Coritiba já acumula R$ 5,1 milhões em cotas na Copa do Brasil 2023: R$ 1,4 milhão pela primeira fase, R$ 1,7 milhão pela segunda fase e R$ 2,1 milhões pela terceira fase. Se passar pelo Sport, recebe mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim um total de R$ 8,4 milhões no torneio.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes